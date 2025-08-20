Хирург за три минуты спас екатеринбуржца от последствий «взрыва» в голове. Фото

В Екатеринбурге медики спасли мужчину, у которого произошел разрыв аневризмы

В Екатеринбурге медики спасли жизнь 67-летнему Алексею Бабину. У мужчины произошел разрыв аневризмы головного мозга. Прохожие заметили внезапно остановившуюся машину с неподвижным водителем и немедленно вызвали скорую помощь. Сложную операцию провели специалисты Регионального сосудистого центра, действующего на базе Городской клинической больницы №40. «„Взрыв" в голове 67-летнего Алексея Бабина произошел, когда мужчина выезжал на автомобиле из уралмашевского двора. С помощью миниатюрного титанового зажима врачам необходимо было пережать сосуды, питающие мозг, но надолго отключать кровоток нельзя. На основные действия нейрохирургу Павлу Ошуркову потребовалось 3 минуты, и операционная бригада буквально под тиканье секундомера успешно справилась с задачей», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава. Через неделю после окончания курса терапии пациент был выписан из медицинского учреждения и отправлен домой. Дальнейшие реабилитационные мероприятия для мужчины организованы в рамках программы обязательного медицинского страхования.

