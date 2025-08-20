На россиянку, оставившую младенца в туалете аэропорта Турции, вновь завели дело

На Бурнашкину, оставившую новорожденную дочь в туалете, вновь завели дело за попытку убийства
На Бурнашкину, оставившую новорожденную дочь в туалете, вновь завели дело за попытку убийства

В отношении россиянки Екатерины Бурнашкиной вновь возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорожденной дочери, которую она оставила в туалете аэропорта в Турции. Об этом сообщила адвокат приемных родителей девочки.

В Подмосковье 20 августа состоялось предварительное судебное заседание по делу о лишении Бурнашкиной родительских прав. Оно было инициировано нынешними опекунами ребенка, передает РИА Новости слова адвоката.

Ранее стало известно, что Екатерина Бурнашкина, недавно освобожденная из-под стражи в турецкой Анталье, намерена вернуть свою дочь Николь, которая сейчас находится под опекой в России. По словам адвоката Айшегюль Кюбра Полат, в феврале суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Основанием для обвинения стало то, что в октябре 2024 года 18-летняя россиянка оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. Однако 9 июля апелляционный суд Турции изменил квалификацию преступления и освободил Бурнашкину из-под стражи. Мать девушки, Елена Бурнашкина, которая также находилась в аэропорту, была оправдана еще в феврале.

