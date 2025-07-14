Россиянка, оставившая новорожденную дочь в аэропорту, хочет вернуть ее

Россиянка Екатерина Бурнашкина, недавно освобожденная из-под стражи в турецкой Анталье, намерена вернуть свою дочь Николь, которую она оставила в аэропорту и которая сейчас находится под опекой в РФ. Об этом сообщила адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
«Екатерина собирается подать заявку на опеку ребенка в России», — уточнила Кюбра Полат в беседе с РИА Новости. Она также добавила, что ранее с аналогичным заявлением обращалась бабушка девочки, однако органы опеки потребовали личного присутствия Екатерины для оформления документов.
Адвокат пояснила, что пока не располагает полной информацией о приемной семье, в которую была направлена Николь после возвращения в Россию. Полат намерена выяснить детали, связанные с нынешним местонахождением и статусом ребенка.
В феврале суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Екатерину Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Поводом стало то, что в октябре 2024 года 18-летняя девушка оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. Однако 9 июля апелляционный суд Турции изменил квалификацию преступления и освободил Бурнашкину из-под стражи. Ее мать Елена, с которой они вместе были в аэропорту, была оправдана еще в феврале этого года. По словам Полат, такое решение турецкого суда стало жестким прецедентом: обычно по схожим делам матерей обвиняют лишь в оставлении ребенка, за что предусмотрено наказание от трех месяцев до двух лет заключения.
Девочку ранее вернули на родину, как сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Вопрос о дальнейшей судьбе девочки и восстановлении ее контакта с матерью будет решаться российскими органами опеки после обращения Екатерины Бурнашкиной.
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