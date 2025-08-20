Мессенджер Max поможет защитить аккаунт на «Госуслугах». Видео

Max теперь можно настроить для получения одноразового кода с «Госуслуг»
Россияне теперь могут получать одноразовый код (ОТР-код) для подтверждения личности на «Госуслугах» через мессенджер Max, тем самым дополнительно защитив свой аккаунт. Сервис доступен в тестовом режиме и скоро станет доступен для массового пользования, сообщили в Минцифры РФ.

«Новый способ защитить аккаунт Госуслуг — одноразовый код в мессенджере Мах», — написали Минцифры России в официальном telegram-канале. Отмечается ряд преимуществ Max в сравнении с другими способами получить одноразовый код:

  • защита от мошенников: перед отправкой кода чат-бот задаст пользователю вопросы — если ответы на них вызовут подозрения, то чат-бот предупредит владельца аккаунта об опасности;
  • доступность: пользователю не потребуется скачивать отдельное приложение, чтобы создавать одноразовые пароли;
  • универсальность: пользователь может получить код, даже если у него нет возможности получать СМС.

Для подключения одноразового кода в Max потребуется:

  1. Войти на "Госуслуги" через компьютер (в Минцифры пообещали добавить этот функционал в телефонную версию в ближайшее время);
  2. После входа пользователь увидит баннер с предложением подключить ОТР-код в Max;
  3. Кликнув на этот баннер, пользователь перейдет к выбору устройства, где ему понадобиться определиться, где он хочет получить ОТР-код (он будет приходить только на одно устройство);
  4. Указать выбранное устройство как доверенное, отсканировав QR-код на экране;
  5. После выполнения всех шагов в Max появится под названием "Коды подтверждения".

Однако в министерстве подчеркнули, что речь идет только о двухфакторной аутентификации во время входа в «Госуслуги». Для смены пароля россиянам все также нужно СМС. Помимо получения ОТР-кода, можно также выбрать ТОТР-код из специального приложения по созданию одноразовых паролей или биометрия.

