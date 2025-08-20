Россияне теперь могут получать одноразовый код (ОТР-код) для подтверждения личности на «Госуслугах» через мессенджер Max, тем самым дополнительно защитив свой аккаунт. Сервис доступен в тестовом режиме и скоро станет доступен для массового пользования, сообщили в Минцифры РФ.
«Новый способ защитить аккаунт Госуслуг — одноразовый код в мессенджере Мах», — написали Минцифры России в официальном telegram-канале. Отмечается ряд преимуществ Max в сравнении с другими способами получить одноразовый код:
- защита от мошенников: перед отправкой кода чат-бот задаст пользователю вопросы — если ответы на них вызовут подозрения, то чат-бот предупредит владельца аккаунта об опасности;
- доступность: пользователю не потребуется скачивать отдельное приложение, чтобы создавать одноразовые пароли;
- универсальность: пользователь может получить код, даже если у него нет возможности получать СМС.
Для подключения одноразового кода в Max потребуется:
- Войти на "Госуслуги" через компьютер (в Минцифры пообещали добавить этот функционал в телефонную версию в ближайшее время);
- После входа пользователь увидит баннер с предложением подключить ОТР-код в Max;
- Кликнув на этот баннер, пользователь перейдет к выбору устройства, где ему понадобиться определиться, где он хочет получить ОТР-код (он будет приходить только на одно устройство);
- Указать выбранное устройство как доверенное, отсканировав QR-код на экране;
- После выполнения всех шагов в Max появится под названием "Коды подтверждения".
Однако в министерстве подчеркнули, что речь идет только о двухфакторной аутентификации во время входа в «Госуслуги». Для смены пароля россиянам все также нужно СМС. Помимо получения ОТР-кода, можно также выбрать ТОТР-код из специального приложения по созданию одноразовых паролей или биометрия.
