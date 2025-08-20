Студенткам начнут платить за беременность с сентября: как получить выплаты

С 1 сентября Социальный фонд России (СФР) начнет выплачивать студенткам пособия по беременности и родам. Выплаты предполагаются студенткам, обучающимся по очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Изменение коснется как бюджетной, так и платной формы обучения. Как получить выплату, и какой ее размер — в материале URA.RU.
Как получить выплату: инструкция
Заявление можно подать через «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских службах Социального фонда. Чтобы получить деньги, то нужно взять с собой справку об обучении с указанием срока отпуска по беременности, а также справку из больницы, подтверждающую период нетрудоспособности.
Социальный фонд рассмотрит заявление в течение десяти дней. Деньги поступят в пределах пяти дней. Если пособие уже выплатили по старым правилам, то есть в учебной организации, то по новым правилам его уже не назначат. Также новые правила по выплатам начнут действовать только после 1 сентября.
Сколько заплатят мамам-студенткам
На данный момент пособия выплачивают непосредственно в образовательных учреждениях в размере средней стипендии. Однако после 1 сентября размер пособия будет увеличен. Выплаты будут рассчитываться исходя из 100% регионального прожиточного минимума, а не от размера стипендии. В среднем за 140 дней стандартного декретного отпуска студентки смогут получить порядка 90 тысяч рублей, однако конкретная сумма будет определяться в зависимости от региона проживания.
«С 1 сентября 2025 года молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, а от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Теперь пособие будет составлять где-то порядка 90 тысяч рублей», — сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
При этом ранее часть регионов ввели свои суммы выплат. Так, в Брянской области студенткам очной формы выплатят 150 тысяч рублей, а в ряде других регионов ввели выплаты в размере 100 тысяч рублей. Эту сумму смогут получить жительницы Саратовской, Орловской, Кемеровской областей, Алтайском и Хабаровском крае, а также студентки Новгородского государственного университета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.