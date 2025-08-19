19 августа 2025

В ХМАО осенью возобновят прямые рейсы в Дубай

Прямой авиарейс из Сургута в Дубай начнет летать с октября 2025 года
Прямой авиарейс из Сургута в Дубай начнет летать с октября 2025 года Фото:

С октября жители Югры смогут добраться до Объединенных Арабских Эмиратов без пересадок. Авиакомпания Utair запланировала прямые рейсы из Сургута в Дубай, сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.

«В осенне-зимнем сезоне Utair запланировал рейсы из Сургута в Дубай», — заявили в авиакомпании. Полеты стартуют 4 октября.

Самолеты будут отправляться из Сургута по субботам в восемь часов утра. Пассажирам предстоит лететь шесть часов 10 минут.

Ранее URA.RU писало, что из аэропорта Сургута запускают прямой рейс в Волгоград. Полеты будут выполняться по понедельникам.

