В ХМАО осенью возобновят прямые рейсы в Дубай

С октября жители Югры смогут добраться до Объединенных Арабских Эмиратов без пересадок. Авиакомпания Utair запланировала прямые рейсы из Сургута в Дубай, сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.
«В осенне-зимнем сезоне Utair запланировал рейсы из Сургута в Дубай», — заявили в авиакомпании. Полеты стартуют 4 октября.
Самолеты будут отправляться из Сургута по субботам в восемь часов утра. Пассажирам предстоит лететь шесть часов 10 минут.
Ранее URA.RU писало, что из аэропорта Сургута запускают прямой рейс в Волгоград. Полеты будут выполняться по понедельникам.
