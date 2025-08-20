Владелец автосалона в Перми рассказал, как выгодно купить европейскую иномарку

Пермяки могут сэкономить сотни тысяч или даже миллионы рублей при покупке автомобиля с пробегом из-за рубежа, если брать его под заказ. Так, автосалон будет платить за машину льготный утилизационный сбор, а не коммерческий. Соответственно, цена иномарки будет меньше, рассказал URA.RU владелец пермского автосалона «Автогалерея» Владимир Иванов.
«К импорту машин под заказ применяется льготный утильсбор в размере 3,4-5 тысяч рублей, а к иномаркам на продажу — коммерческий в размере от сотен до миллионов рублей. Те, кто не готовы переплачивать, могут оформить машину под заказ. Для этого нужно внести предоплату или полную стоимость иномарки. Автомобиль привозят через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) под конкретного покупателя. Это выходит дешевле, чем покупка машины из наличия салонов, но надо учитывать риски», — рассказал Владимир Иванов корреспонденту агентства.
Предприниматель отметил, что доставка может задержаться из-за очередей на таможне или человеческого фактора. Также не стоит исключать повышение стоимости пошлин. По словам Владимира Иванова, автодилеров предупредили об изменениях в утильсборе, которые произошли 1 августа 2025 года, только за полторы недели.
Ранее Владимир Иванов в большом интервью рассказал, как купить надежный автомобиль из-за рубежа, какие бренды представлены на пермском вторично рынке. Также владелец автосалона поделился мнением о будущем российского автомобильного рынка.
