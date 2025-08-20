Михаил Ефремов лечится в элитном санатории в Кисловодске после выхода из колонии

Актер старается избегать внимания постояльцев и сотрудников санатория
Актер старается избегать внимания постояльцев и сотрудников санатория
новость из сюжета
Михаил Ефремов вышел из колонии

Актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии проходит курс восстановления здоровья в одном из самых престижных санаториев Кисловодска. Весь курс реабилитации обошелся артисту примерно в 300 тысяч рублей.

По информации SHOT, артист выбрал санаторий «Виктория», где оформил специальную программу реабилитации после бронхолегочных заболеваний. Проблемы с легкими у Михаила Ефремова обострились во время пребывания в местах лишения свободы. Именно из-за ухудшения здоровья актер был вынужден отказаться от курения.

Для проживания Ефремов выбрал номер повышенной комфортности, стоимость которого составляет 16 тысяч рублей в сутки. Весь курс реабилитации вместе с проживанием и дорогой обошелся артисту примерно в 300 тысяч рублей. Минимальный срок программы — две недели, в течение которых пациент получает полный комплекс лечебных процедур. В индивидуальную программу восстановления Ефремова входят консультации терапевта и пульмонолога, лечебные ингаляции, тимьяновые ванны, массажи, кислородные коктейли и другие процедуры, направленные на улучшение работы дыхательной системы.

Актер старается избегать внимания постояльцев и сотрудников санатория. Для этого он носит темные очки и кепку.

