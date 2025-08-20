В Екатеринбурге спасли шедевр, на котором неизвестные рисовали ручкой. Фото

В Екатеринбурге отчистили изрисованную ручкой картину Метелева
Сейчас картина находится в привычном состоянии
Сейчас картина находится в привычном состоянии Фото:

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) отмыли картину Германа Метелева, на которой неизвестные нарисовали шариковой ручкой. Сейчас никаких следов вандализма нет, убедился корреспондент URA.RU. 

«Изначально картину оградили и запрещали фотографировать, утверждая, что сейчас работа находится на реставрации, поэтому делать кадры с ней нежелательно. Позже ограждение убрали и разрешили запечатлеть полотно», — сообщает журналист. 

Об инциденте стало известно днем 20 августа. От рук неизвестного пострадала картина «Театр» в отделе советского искусства музея ИЗО: дирижеру и трубачу кто-то пририсовал глаза. Сам ЕМИИ обещал прокомментировать ситуацию чуть позже. 

Сейчас на картине нет никакой шариковой ручки. Она была на лице дирижера и трубача
Сейчас на картине нет никакой шариковой ручки. Она была на лице дирижера и трубача
Фото:

