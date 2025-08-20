В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) отмыли картину Германа Метелева, на которой неизвестные нарисовали шариковой ручкой. Сейчас никаких следов вандализма нет, убедился корреспондент URA.RU.
«Изначально картину оградили и запрещали фотографировать, утверждая, что сейчас работа находится на реставрации, поэтому делать кадры с ней нежелательно. Позже ограждение убрали и разрешили запечатлеть полотно», — сообщает журналист.
Об инциденте стало известно днем 20 августа. От рук неизвестного пострадала картина «Театр» в отделе советского искусства музея ИЗО: дирижеру и трубачу кто-то пририсовал глаза. Сам ЕМИИ обещал прокомментировать ситуацию чуть позже.
