В музее Екатеринбурга вандалы изрисовали ручкой шедевр

Неизвестные изрисовали шариковой ручкой картину художника Германа Метелева. Работа «Театр» 1969 года находится в отделе советского искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств, сейчас сотрудники восстанавливают полотно.
«К картине Германа Метелева „Театр“ героям пририсовали глаза шариковой ручкой. По словам очевидцев, это сделал посетитель», — пишет Е1.
URA.RU обратилось в пресс-службу музея. Там обещали дать комментарий чуть позже.
Похожий случай произошел в январе 2022 году. Тогда охранник Ельцин Центра Александр Васильев испортил картину Анны Лепорской. Он признался, что нарисовал ручкой глаза на картине по просьбе незнакомых ему дети. Картина стоила 75 миллионов рублей. Бывшему охраннику назначили 180 часов обязательных работ, но позже приговор отменили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!