Когда пересаживать малину: инструкция от опытного садовода

Конец августа и начало сентября — идеальное время, чтобы пересадить малину. Осенняя пересадка поможет кустам укорениться до холодов и встретить весну полными сил. Но чтобы малина прижилась и в будущем порадовала сладкими, крупными ягодами, важно учесть нюансы: выбрать правильное место, подготовить почву, обрезать побеги и обеспечить растениям достойный уход. О том, как это сделать без ошибок, URA.RU рассказала садовод и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.
Когда пересаживать малину осенью
Малина — культура, которая быстро разрастается и так же быстро истощает почву. Уже через 5–6 лет на одном месте кусты начинают мельчать, ягоды становятся кислыми, а урожайность заметно падает. Спасти положение поможет пересадка кустарников.
Светлана Самойлова отмечает, что лучшее время для пересадки — именно начало осени. «Идеальное время для посадки и пересадки малины начинается с 10 сентября», — подчеркивает садовод.
Это объясняется тем, что в это время малина уже завершает плодоношение, а почва еще остается теплой, благодаря чему корни быстро приживаются. Поэтому кусты, пересаженные осенью, к зиме уходят подготовленными, а весной сразу начинают активно расти.
Как выбрать место для пересадки
Ключевое условие для будущего богатого урожая — это наличие солнца на новом участке для малины. Растение любит открытые, полностью освещенные участки. «Если тень будет падать на кусты малины хотя бы два часа в день, то ягоды будут кислыми, а плодоношение задержится», — предупреждает Светлана Самойлова.
Если неправильно выбрать место для посадки малины, то ягоды будут кислым. Так что лучше всего для малины подойдут солнечные места вдоль южной стороны забора или постройки. Важно, чтобы участок был защищен от сильного ветра, но не находился в низине, где может застаиваться вода во время дождей.
Подготовка почвы для пересадки малины
Малина требовательна к почве. Ей нужна рыхлая, богатая органикой земля с хорошим доступом воздуха к корням, подчеркивает садовод.
«Вспомните о том, как растет малина в лесу. Как правило, она растет на завалах пней и деревьев, потому что корням необходима полуперепревшая древесина и воздух», — отмечает Светлана Самойлова. «Для малины копают траншею глубиной 80-100 сантиметров. На дно закладывают ветки, что могут остаться после обрезки крыжовника, смородины».
Также почву необходимо удобрить, чтобы получить в будущем роскошный урожай. Для дополнительного питания в почву вносят:
- 2–3 тачки компоста на грядку длиной 6 метров;
- ведро древесной золы;
- 3–4 кг костной и рыбной муки, примерно по 2 килограмма каждого.
Начинающим садоводам может показаться, что удобрений получается слишком много. Но Светлана Самойлова подчеркивает, что «малина это та культура, которую перекормить невозможно».
Как правильно подготовить кусты к пересадке
Перед тем как перенести малину на новое место, кусты необходимо подготовить. Первым делом нужно выкопать растения максимально аккуратно, стараясь сохранить корни. Вынутые кусты лучше временно держать в тени или поставить в большие емкости, слегка залив водой, чтобы корни не пересохли.
Далее проводят обрезку. У обычной малины полностью удаляют все отплодоносившие побеги — прямо у земли. Молодые побеги укорачивают, оставляя «пеньки» длиной около 30 см. «Именно в таком виде малину высаживают», — отмечает Светлана Самойлова. «Высаживают малину в одну строчку, не в шахматном порядке, с расстоянием между кустами около метра, поскольку малина разрастается довольно быстро. Получается, что на шестиметровую грядку мы высаживаем всего лишь 5-6 саженцев малины».
В случае ремонтантных сортов ситуация иная: даже после пересадки можно рассчитывать на небольшой урожай с побегов, которые отрастут в мае следующего сезона.
Уход за малиной после пересадки
Сразу после пересадки малину необходимо обильно полить. Важно, чтобы земля вокруг корней плотно прилегала и не оставалось воздушных пустот. В середине или конце октября кусты желательно замульчировать — подойдет торф или перепревший конский навоз. Такой слой защитит корни от промерзания и станет дополнительным источником питания. Весной, уже в мае, из земли начнут появляться новые побеги. Именно они станут основой будущего урожая.
Когда ждать урожай
После пересадки малине нужно время для восстановления. Если речь идет об обычных сортах, полноценного урожая ждать стоит только через год. В первый сезон кусты будут тратить силы на укоренение и рост.
«Если вы пересаживаете ремонтантную малину, то ягоды будут в следующем сезоне. Минимальный урожай вы получите на побегах, которые вновь отрастут в мае, уже в следующем году», — заключила Светлана Самойлова.
