Малина «перешла» на соседний участок: как предотвратить и исправить ситуацию

Агроном Самойлова: излишний рост свойствен не самым современным сортам малины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Что делать, если малина лезет к соседям на участок
Что делать, если малина лезет к соседям на участок Фото:

Малина — одна из самых популярных и неприхотливых садовых культур. Ее любят за сладкие плоды, высокую урожайность и способность быстро разрастаться. Но именно последняя особенность нередко становится проблемой: кусты малины буквально «ползут» за пределы отведенной грядки, пересекая забор и осваивая чужую территорию. Как предотвратить такие ситуации и что делать, если малина все же проросла на соседний участок — в материале URA.RU.

Куда сажать малину

При планировании малинника крайне важно грамотно подойти к выбору участка для посадки. Крайне не рекомендуется размещать посадки вблизи границ соседского участка — это может привести к нежелательным конфликтам из-за расползающихся корневых отпрысков. 

«Для того, чтобы избежать неприятностей в виде приползания малины на соседский участок, отступите от забора хотя бы 50-80 сантиметров. А для более надежного варианта, вкопайте шифер хотя бы с одной стороны, там, где грядка смотрит на соседей», — рассказала агроном, автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.

Важно постоянно следить за малиной
Важно постоянно следить за малиной
Фото:

Также важно соблюдать достаточную дистанцию между малиной и другими огородными культурами на вашем участке. Это позволит избежать конкуренции за питательные вещества и упростит уход как за самой малиной, так и за соседствующими посадками.

Какие растения не любят соседства с малиной

Важно понимать, что малина может не только вторгаться в соседний участок, но и угнетать другие культуры. Ее мощная корневая система отбирает влагу и питание, а густая листва затеняет окружающее пространство.

Малина может захватить клубнику
Малина может захватить клубнику
Фото:

Нежелательные соседи для малины: клубника, смородина, чеснок и лук, картофель и томаты. Если вы все-таки сажаете что-то рядом, соблюдайте дистанцию в 1,5–2 метра и создайте корневые перегородки.

Почему малина переходит на соседние участки

Малина размножается в основном корневыми отпрысками. Это означает, что новые побеги образуются на значительном расстоянии от материнского куста, прорастая из подземных корней. В отличие от других растений, у которых корневая система компактна, у малины она агрессивно распространяется, порой на полтора-два метра, если не дальше, отметили в Россельхозцентре. Особенно активно это происходит, если почва влажная и плодородная — идеальные условия для роста.

В отличие от других растений, у которых корневая система компактна, у малины она агрессивно распространяется
В отличие от других растений, у которых корневая система компактна, у малины она агрессивно распространяется
Фото:

Огородники, не принимающие меры по сдерживанию малины, могут обнаружить, что через год или два их малина захватила половину грядки клубники, а через три — проросла сквозь забор. Нередко кусты появляются на соседском участке, причем не где-нибудь, а посреди аккуратно оформленного газона, в цветнике или вблизи теплицы.

«Такое поведение свойственно не самым современным сортам малины. Если у вас растут современные сорта малины, уверяю вас на собственном опыте, что они не только не выползают за границу участка, а еще не слишком охотно размножаются», — отметила Светлана Самойлова.

Стоит отметить, что малина прорастает не обязательно вширь. В зависимости от направления корневых отпрысков, она может «выстреливать» новыми побегами на достаточно удаленные участки. Поэтому даже забор, сетка-рабица или декоративные перегородки не всегда останавливают ее.

Как оградить малину от расползания

Один из наиболее эффективных способов ограничить малину — физическое барьерное ограждение. Если вы только планируете высаживать кусты, начните с обустройства малинника по всем правилам. Выкопайте траншею глубиной 30–40 см по периметру посадочной зоны и вставьте в нее вертикальные ограничители.

Лучшим и простым методом борьбы будет тонкий шифер
Лучшим и простым методом борьбы будет тонкий шифер
Фото:

Хорошо подойдут, например, листы шифера. «Лучше применять плоский шифер, который вкапывают на глубину от 30 до 40 сантиметров, в зависимости от ваших сил и возможностей, для того, чтобы ограничить ее передвижение», — добавила Самойлова.

Также вариантами ограничителя могут быть:

  • Пластиковые панели (например, ПВХ)
  • Металлический профиль
  • Кирпичная или бетонная кладка
  • Специальные корнеограничители из садовых магазинов

Главное требование: материал должен быть устойчив к влаге, не разрушаться со временем и доходить минимум до глубины 40 см — именно на такой глубине активно распространяются корни малины. Верхний край барьера можно слегка приподнять над уровнем земли, чтобы случайные отростки не пробились наружу.

Многие дачники сталкиваются с тем, что малина «убегает» к соседям
Многие дачники сталкиваются с тем, что малина «убегает» к соседям
Фото:

Если малина уже посажена и активно растет, можно поступить иначе. Осенью, когда лиственные побеги срезаются, аккуратно обкопайте кусты по периметру, удалите корневые отпрыски и установите ограждение. Да, работа трудоемкая, но она избавит от проблем на много лет.

Как контролировать рост малины в течение сезона

Контроль за ростом малины — это регулярная работа. Если пустить все на самотек, кусты быстро захватят все вокруг. Чтобы избежать этого:

  • Весной пройдитесь по периметру малинника и удалите появившиеся побеги вне грядки.
  • Летом осматривайте посадки не реже одного раза в 2–3 недели. Удаляйте корневые отпрыски вне зоны посадки.
  • Осенью производите санитарную обрезку и рыхление, убирайте подземные побеги, пробившиеся за пределы отведенной зоны.

Некоторые садоводы рекомендуют скашивать траву или делать узкую «дорожку» между малиной и остальными посадками — это помогает визуально отслеживать, не пробилась ли малина дальше.

Когда стоит пересаживать малину

Если кусты давно не омолаживались, а малинник растет вразнобой, возможно, пришло время его пересадки. Старые посадки (старше 5–6 лет) теряют урожайность, дают больше корневых отпрысков и требуют обновления. Это — шанс пересадить малину в подготовленное огражденное место.

Пересаживать малину лучше осенью
Пересаживать малину лучше осенью
Фото:

Пересадку лучше всего делать осенью — в сентябре или октябре, после обрезки побегов, добавили в Россельхозцентре. Выкапывайте молодые здоровые корневые отпрыски, выбраковывая старые и больные. Подготовьте новую грядку с барьером, хорошей землей и дренажем.

Что делать, если малина проросла на соседний участок

Если вы или ваш сосед обнаружили побеги малины, прорастающие с вашей стороны, важно действовать быстро и дипломатично. Бывает и так, что соседи остаются вполне довольны, если малина вкусная, сортовая, и у них на участке малины нет или ее мало. Но, если все же сосед недоволен, не игнорируйте ситуацию — это может привести к конфликту.

Не рекомендуется просто срезать верхушки кустов
Не рекомендуется просто срезать верхушки кустов
Фото:

1. Устраните причину. Осмотрите границу участка и определите, откуда пошли корни. Чаще всего это побеги от центрального малинника, пробившиеся под забором. Найдите «точку входа», и только потом переходите к удалению проросших кустов.

2. Уберите проросшую малину. Делать это лучше вручную: выкапывать каждый побег с как можно большим фрагментом корня. Не рекомендуется просто срезать верхушки — малина даст ответную «волну» роста.

3. Оградите участок. После удаления проросших кустов установите барьер, как описано выше. Если установить ограждение сложно (например, забор мешает), можно вырыть узкую траншею вдоль границы и регулярно очищать ее от новых побегов.

Соседи могут быть рады новому гостю, а могут и нет
Соседи могут быть рады новому гостю, а могут и нет
Фото:

Как навсегда избавиться от малины, если она мешает

Если вы решили полностью убрать малину — например, она растет в неудачном месте, забивает другие посадки, — действовать придется радикально. Просто выкорчевать кусты недостаточно: нужно убрать корни, которые остаются живыми в земле. Рекомендуется:

  • Полностью выкопать все кусты.
  • Рыхлить и перекапывать почву каждые 2–3 недели, вынимая молодые отпрыски.
  • Засеять участок сидератами (горчица, фацелия, люпин), чтобы вытеснить малину.
  • Уложить черную мульчу или агроволокно на 1–2 сезона.
  • При необходимости — использовать точечную химию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Малина — одна из самых популярных и неприхотливых садовых культур. Ее любят за сладкие плоды, высокую урожайность и способность быстро разрастаться. Но именно последняя особенность нередко становится проблемой: кусты малины буквально «ползут» за пределы отведенной грядки, пересекая забор и осваивая чужую территорию. Как предотвратить такие ситуации и что делать, если малина все же проросла на соседний участок — в материале URA.RU. Куда сажать малину При планировании малинника крайне важно грамотно подойти к выбору участка для посадки. Крайне не рекомендуется размещать посадки вблизи границ соседского участка — это может привести к нежелательным конфликтам из-за расползающихся корневых отпрысков.  «Для того, чтобы избежать неприятностей в виде приползания малины на соседский участок, отступите от забора хотя бы 50-80 сантиметров. А для более надежного варианта, вкопайте шифер хотя бы с одной стороны, там, где грядка смотрит на соседей», — рассказала агроном, автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова. Также важно соблюдать достаточную дистанцию между малиной и другими огородными культурами на вашем участке. Это позволит избежать конкуренции за питательные вещества и упростит уход как за самой малиной, так и за соседствующими посадками. Какие растения не любят соседства с малиной Важно понимать, что малина может не только вторгаться в соседний участок, но и угнетать другие культуры. Ее мощная корневая система отбирает влагу и питание, а густая листва затеняет окружающее пространство. Нежелательные соседи для малины: клубника, смородина, чеснок и лук, картофель и томаты. Если вы все-таки сажаете что-то рядом, соблюдайте дистанцию в 1,5–2 метра и создайте корневые перегородки. Почему малина переходит на соседние участки Малина размножается в основном корневыми отпрысками. Это означает, что новые побеги образуются на значительном расстоянии от материнского куста, прорастая из подземных корней. В отличие от других растений, у которых корневая система компактна, у малины она агрессивно распространяется, порой на полтора-два метра, если не дальше, отметили в Россельхозцентре. Особенно активно это происходит, если почва влажная и плодородная — идеальные условия для роста. Огородники, не принимающие меры по сдерживанию малины, могут обнаружить, что через год или два их малина захватила половину грядки клубники, а через три — проросла сквозь забор. Нередко кусты появляются на соседском участке, причем не где-нибудь, а посреди аккуратно оформленного газона, в цветнике или вблизи теплицы. Стоит отметить, что малина прорастает не обязательно вширь. В зависимости от направления корневых отпрысков, она может «выстреливать» новыми побегами на достаточно удаленные участки. Поэтому даже забор, сетка-рабица или декоративные перегородки не всегда останавливают ее. Как оградить малину от расползания Один из наиболее эффективных способов ограничить малину — физическое барьерное ограждение. Если вы только планируете высаживать кусты, начните с обустройства малинника по всем правилам. Выкопайте траншею глубиной 30–40 см по периметру посадочной зоны и вставьте в нее вертикальные ограничители. Хорошо подойдут, например, листы шифера. «Лучше применять плоский шифер, который вкапывают на глубину от 30 до 40 сантиметров, в зависимости от ваших сил и возможностей, для того, чтобы ограничить ее передвижение», — добавила Самойлова. Также вариантами ограничителя могут быть: Главное требование: материал должен быть устойчив к влаге, не разрушаться со временем и доходить минимум до глубины 40 см — именно на такой глубине активно распространяются корни малины. Верхний край барьера можно слегка приподнять над уровнем земли, чтобы случайные отростки не пробились наружу. Если малина уже посажена и активно растет, можно поступить иначе. Осенью, когда лиственные побеги срезаются, аккуратно обкопайте кусты по периметру, удалите корневые отпрыски и установите ограждение. Да, работа трудоемкая, но она избавит от проблем на много лет. Как контролировать рост малины в течение сезона Контроль за ростом малины — это регулярная работа. Если пустить все на самотек, кусты быстро захватят все вокруг. Чтобы избежать этого: Некоторые садоводы рекомендуют скашивать траву или делать узкую «дорожку» между малиной и остальными посадками — это помогает визуально отслеживать, не пробилась ли малина дальше. Когда стоит пересаживать малину Если кусты давно не омолаживались, а малинник растет вразнобой, возможно, пришло время его пересадки. Старые посадки (старше 5–6 лет) теряют урожайность, дают больше корневых отпрысков и требуют обновления. Это — шанс пересадить малину в подготовленное огражденное место. Пересадку лучше всего делать осенью — в сентябре или октябре, после обрезки побегов, добавили в Россельхозцентре. Выкапывайте молодые здоровые корневые отпрыски, выбраковывая старые и больные. Подготовьте новую грядку с барьером, хорошей землей и дренажем. Что делать, если малина проросла на соседний участок Если вы или ваш сосед обнаружили побеги малины, прорастающие с вашей стороны, важно действовать быстро и дипломатично. Бывает и так, что соседи остаются вполне довольны, если малина вкусная, сортовая, и у них на участке малины нет или ее мало. Но, если все же сосед недоволен, не игнорируйте ситуацию — это может привести к конфликту. 1. Устраните причину. Осмотрите границу участка и определите, откуда пошли корни. Чаще всего это побеги от центрального малинника, пробившиеся под забором. Найдите «точку входа», и только потом переходите к удалению проросших кустов. 2. Уберите проросшую малину. Делать это лучше вручную: выкапывать каждый побег с как можно большим фрагментом корня. Не рекомендуется просто срезать верхушки — малина даст ответную «волну» роста. 3. Оградите участок. После удаления проросших кустов установите барьер, как описано выше. Если установить ограждение сложно (например, забор мешает), можно вырыть узкую траншею вдоль границы и регулярно очищать ее от новых побегов. Как навсегда избавиться от малины, если она мешает Если вы решили полностью убрать малину — например, она растет в неудачном месте, забивает другие посадки, — действовать придется радикально. Просто выкорчевать кусты недостаточно: нужно убрать корни, которые остаются живыми в земле. Рекомендуется:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...