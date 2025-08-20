В челябинском минэко подтвердили нашествие ядовитых пауков-ос и напомнили про штраф

В последние годы действительно наблюдается увеличение численности пауков-ос и продвижение вида на север. При этом, за уничтожение насекомого, который занесен в Красную книгу, грозит штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.
«В последние годы действительно наблюдается увеличение численности пауков-ос и продвижение вида на север из степей и лесостепей в лесную зону. Важно помнить, что паук-оса (агриопа Брюнниха) занесен в Красную книгу Челябинской области, и за уничтожение этого редкого беспозвоночного может грозить штраф», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Изменения места проживания пауков-ос может быть связано с некоторым потеплением климата. Плюс в августе особи активно расселяются, поэтому становятся более заметными.
Укус паука у большинства людей вызывает жжение и образование небольшого волдыря. У аллергиков возможна и более серьезная реакция: повышение температуры или сонливость. В этом случае необходимо оперативно принять антигистаминный препарат.
Несмотря на пугающий вид, аргиопа Брюнниха приносит ощутимую пользу экологии. Каждый паук-оса за сутки может поймать до 400 насекомых-вредителей (мух, комаров, тлей, гусениц, кузнечиков). «Если по какой-то причине паук мешает, то его можно аккуратно поймать в банку и перенести в другое место», — посоветовали в региональном министерстве экологии.
Читатели URA.RU ранее пожаловались на нашествие пауков-ос, укус которых опасен, как у пчелы. В минувшие выходные их заметили в садах в Ленинском районе Челябинска. Пауки-осы уже замечены в 20 регионах России и продолжают вторгаться в новые территории, рассказал руководитель отдела международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология» Руслан Бутовский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!