Замглавы Ельцин Центра оштрафовали за пост дочери Ельцина о дискредитации армии

Замдиректора Ельцин Центра Людмилу Телень признали виновной по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.
Телень она должна будет выплатить штраф 45 тысяч рублей. Приговор озвучила судья Екатерина Гейгер.
Как ранее сообщало URA.RU, дело в отношении Телень возбудили из-за репоста, который она сделала со страницы в соцсетях Татьяны Юмашевой, дочери первого президента России Бориса Ельцина 25 февраля 2022 года. Удалила она его в мае 2025 года, узнав из СМИ, что к ней из-за него есть претензии. Адвокат Телень Михаил Бирюков заявил, что репост был сделан на эмоциях, так как ее отец — ветеран Великой Отечественной войны.
Бирюков указал, что всплыл пост спустя три года, когда на Телень началась информационная атака со стороны telegram-канала «УралLIVE», который входит в информационную сетку телеведущего Владимира Соловьева. Бирюков считает, что к самой Юмашевой претензий нет, потому что она частное лицо, а Людмила Телень — представитель Ельцин Центра. Адвокат Телень также указал, что свою вину она не признает. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!