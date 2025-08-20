Агента спецслужб Украины внесли в список террористов после теракта в ХМАО

Организатора теракта в ХМАО внесли в список террористов
Организатора теракта в ХМАО внесли в список террористов Фото:
новость из сюжета
В Ханты-Мансийске произошел взрыв в доме

Агент украинских спецслужб Валентин Павлюк* внесен в перечень террористов и экстремистов после попытки теракта в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Росфинмониторинга.

«В перечень террористов и экстремистов включен Павлюк Валентин Тарасович. Родился 7 сентября 1986 года в селе Бытьков Надворнянского района Ивано-Франковской области», — указано в публикации.

По данным ФСБ, Павлюк передал компоненты для бомбы гражданину Молдовы, который доставил их в ХМАО. В апреле 2025 года при сборке самодельного устройства произошел взрыв. Были разрушены две квартиры, пострадали пять человек. Следствие считает, что теракт готовился против российского военного.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске задержали мужчин, готовивших взрыв в жилом доме. По информации источников, они снимали квартиру на улице Промышленной, где и произошел взрыв.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

