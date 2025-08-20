Агента спецслужб Украины внесли в список террористов после теракта в ХМАО

Агент украинских спецслужб Валентин Павлюк* внесен в перечень террористов и экстремистов после попытки теракта в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Росфинмониторинга.
«В перечень террористов и экстремистов включен Павлюк Валентин Тарасович. Родился 7 сентября 1986 года в селе Бытьков Надворнянского района Ивано-Франковской области», — указано в публикации.
По данным ФСБ, Павлюк передал компоненты для бомбы гражданину Молдовы, который доставил их в ХМАО. В апреле 2025 года при сборке самодельного устройства произошел взрыв. Были разрушены две квартиры, пострадали пять человек. Следствие считает, что теракт готовился против российского военного.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске задержали мужчин, готовивших взрыв в жилом доме. По информации источников, они снимали квартиру на улице Промышленной, где и произошел взрыв.
*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!