Имущество осужденного экс-замминистра Тимура Иванова требуют отдать государству

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Пресненский районный суд Москвы с иском о взыскании в доход государства имущества бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом заявили в суде.
«Первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации Разинкин Анатолий Вячеславович обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Тимура Иванова», — говорится в сообщении, его цитирует ТАСС. Иск зарегистрирован и находится у судьи, который должен принять решение о его рассмотрении и назначении даты заседания.
По сведениям правоохранительных органов, в иске речь идет о конфискации объектов недвижимости и иных активов, которые, по версии надзорного ведомства, были приобретены на средства с неподтвержденным источником происхождения. В числе соответчиков могут фигурировать лица, аффилированные с Ивановым, однако их имена не раскрываются.
Приговор по делу о хищении 216 миллионов рублей Иванову вынесли 1 июля. Экс-заместителя приговорили к 13-ти годам колонии. Также Иванова обвиняют в отмывании преступных доходов в особо крупном размере.
