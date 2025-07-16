Против Тимура Иванова еще идет расследование, несмотря на вынесенный приговор

Адвокат Балуев: расследование дела Тимура Иванова продолжается
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Расследование дела Тимура Иванова о взятках продолжается, несмотря на вынесенный приговор
Расследование дела Тимура Иванова о взятках продолжается, несмотря на вынесенный приговор Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, несмотря на вынесенный ему приговор. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев.

«Расследование продолжается», — подтвердил Денис Балуев. Цитата по РИА «Новости». Срок расследования по делу о взятках истекает 23 июля, но работа следствия не завершена.

Он уточнил, что до этой же даты суд продлил Иванову срок содержания под стражей. На момент публикации ходатайство следствия о дальнейшем продлении ареста суд пока не рассматривал.

В начале июля Московский городской суд признал бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова виновным в хищении. Его приговорили его к 13 годам лишения свободы, передает РАПСИ. Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей. Он с улыбкой слушал приговор, отметил RT. Подробности судебного заседания — в материале URA.RU

Тимур Иванов и его знакомый Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Следствие утверждает, что, находясь на посту куратора военно-строительного комплекса Минобороны РФ, Иванов мог получить взятки на сумму около миллиарда рублей.

Ранее суд начал новую процедуру против осужденного экс-замминистра. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск банка ПСБ о банкротстве Иванова.

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Следственные органы продолжают расследование уголовного дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, несмотря на вынесенный ему приговор. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев. «Расследование продолжается», — подтвердил Денис Балуев. Цитата по РИА «Новости». Срок расследования по делу о взятках истекает 23 июля, но работа следствия не завершена. Он уточнил, что до этой же даты суд продлил Иванову срок содержания под стражей. На момент публикации ходатайство следствия о дальнейшем продлении ареста суд пока не рассматривал. В начале июля Московский городской суд признал бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова виновным в хищении. Его приговорили его к 13 годам лишения свободы, передает РАПСИ. Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей. Он с улыбкой слушал приговор, отметил RT. Подробности судебного заседания — в материале URA.RU.  Тимур Иванов и его знакомый Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Следствие утверждает, что, находясь на посту куратора военно-строительного комплекса Минобороны РФ, Иванов мог получить взятки на сумму около миллиарда рублей. Ранее суд начал новую процедуру против осужденного экс-замминистра. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск банка ПСБ о банкротстве Иванова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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