ХМАО вошел в топ-25 направлений для иностранных туристов

ХМАО вошел в число 25 регионов, отобранных для участия в федеральной программе «Открой свою Россию». Эксперты отметили потенциал округа для развития международного туризма, сообщает пресс-служба окружного правительства. Теперь команде Югры предстоит разработать проекты, способные заинтересовать иностранных путешественников, используя поддержку опытных менторов.
Важность инициативы подчеркнул заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. «В прошлом году Россию посетило более пяти миллионов иностранных туристов, на треть больше, чем годом ранее. Это, в том числе результат того, что мы открываем по-новому нашу страну на мировой арене», — цитируют слова министра в telegram-канале «Югра Z Официально».
В рамках программы «Открой свою Россию» десять лучших проектов получат всестороннюю поддержку со стороны организаторов. Победителям предоставят возможность продвигать свои туристические продукты под национальным брендом Discover Russia, а также представлять их на различных туристических выставках.
