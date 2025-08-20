20 августа 2025

Пермских врачей обучат языку жестов

Минздрав: врачей в Пермском крае обучат русскому жестовому языку
Очный курс стартует в сентябре
Очный курс стартует в сентябре

В Пермском крае медицинских работников пригласили пройти обучение русскому жестовому языку для улучшения взаимодействия с пациентами с нарушениями слуха. Очный бесплатный курс «Поговорим без слов?» стартует в сентябре 2025 года и рассчитан на врачей, медсестер, а также студентов профильных вузов. Инициатива направлена на создание более доступной среды в медицинских организациях.

«Мы запускаем программу, которая позволит специалистам освоить базовые навыки общения на русском жестовом языке. Это поможет сделать медицинскую помощь более инклюзивной и снизить коммуникационные барьеры для глухих и слабослышащих пациентов», — сообщает Министерство здравоохранения Пермского края на официальном сайте. 

В рамках курса 50 слушателей под руководством профессионального переводчика познакомятся с основами русского жестового языка. Занятия будут проходить на базе Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) и молодежных центров краевой столицы. Программа включает как теоретические, так и практические модули. По завершении курса в ноябре участники получат сертификаты, подтверждающие освоенные навыки, и смогут использовать их в повседневной работе. Реализация проекта стала возможна благодаря грантовой поддержке. 

