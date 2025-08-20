Синоптики изменили прогноз погоды на 1 сентября. В долгосрочном прогнозе указано, что на День знаний будет холодно и пойдут дожди.
"Дожди начнутся с 28 августа и будут идти минимум до 1 сентября. Ночные температуры около 10-12 градусов, днем около 17 градусов выше нуля", — указано на сайте "Гисметео". Ветер западный, три метра в секунду, порывами до девяти метров в секунду.
Ранее метеорологи предупреждали о том, что утром 1 сентября в Челябинске будет прохладно, всего около 12-14 градусов тепла. Сейчас к теплым свитерам и курткам стоит прихватить с собой зонты.
