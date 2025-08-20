20 августа 2025

Синоптики сменили прогноз погоды на 1 сентября в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске несколько дней будет идти дождь (архивное фото)
В Челябинске несколько дней будет идти дождь (архивное фото) Фото:

Синоптики изменили прогноз погоды на 1 сентября. В долгосрочном прогнозе указано, что на День знаний будет холодно и пойдут дожди.

"Дожди начнутся с 28 августа и будут идти минимум до 1 сентября. Ночные температуры около 10-12 градусов, днем около 17 градусов выше нуля", — указано на сайте "Гисметео". Ветер западный, три метра в секунду, порывами до девяти метров в секунду.

Ранее метеорологи предупреждали о том, что утром 1 сентября в Челябинске будет прохладно, всего около 12-14 градусов тепла. Сейчас к теплым свитерам и курткам стоит прихватить с собой зонты.

На 1 сентября будет холодно и дождливо
На 1 сентября будет холодно и дождливо
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Синоптики изменили прогноз погоды на 1 сентября. В долгосрочном прогнозе указано, что на День знаний будет холодно и пойдут дожди. "Дожди начнутся с 28 августа и будут идти минимум до 1 сентября. Ночные температуры около 10-12 градусов, днем около 17 градусов выше нуля", — указано на сайте "Гисметео". Ветер западный, три метра в секунду, порывами до девяти метров в секунду. Ранее метеорологи предупреждали о том, что утром 1 сентября в Челябинске будет прохладно, всего около 12-14 градусов тепла. Сейчас к теплым свитерам и курткам стоит прихватить с собой зонты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...