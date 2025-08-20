Пермякам предлагают сходить за грибами за 13 тысяч рублей

В Пермском крае появилась возможность съездить за грибами по программе «все включено». Luxury-тур на север региона включает не только «тихую охоту», но и трансфер, проживание, питание, баню, сопровождение. Стоит такое путешествие от 13 тысяч рублей.
«Грибной тур в Красновишерский округ, поселок Усть-Язьва. Все включено: проживание, питание, сопровождение, трансфер, баня», — указано на сайте бесплатных объявлений.
Как ранее рассказывало URA.RU, в августе активно растут подберезовики, подосиновики, белые грибы, лисички, грузди. Север Пермского края славится множеством белых грибов, которые растут в сосновых борах.
