«Лихорадка, боль в животе»: в Екатеринбурге дети подхватили опасный вирус

В детских садах Екатеринбурга выявлены случаи заражения энтеровирусной инфекцией. У заболевших воспитанников проявляются типичные симптомы: повышение температуры тела, болезненные ощущения в области живота, а также характерные высыпания на коже. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«Изначально у ребенка появились высыпания в области подгузника, при этом температура и другие привычные признаки простудных заболеваний отсутствовали. Однако спустя некоторое время ребенок стал проявлять капризность и жаловаться на боли в животе. Появилась лихорадка. После обращения к врачу диагноз энтеровирусной инфекции был подтвержден», — поделилась мама воспитанника детсада №156. Кроме того, по словам женщины, аналогичные симптомы появились и у пожилого члена их семьи.
Еще одна родительница отметила, что в учреждении были усилены санитарно-профилактические мероприятия. «Сейчас при входе в садик проводится обязательный осмотр детей: им измеряют температуру, проверяют наличие сыпи и осматривают горло. Родителям разъясняют необходимость этих мер, поскольку уже зарегистрированы случаи энтеровирусной инфекции», — рассказала мама ребенка, посещающего детсад в микрорайоне ВИЗ.
Редакция URA.RU направила официальные запросы в региональный Роспотребнадзор и министерство здравоохранения Свердловской области для получения комментариев и уточнения ситуации. Ответы ожидаются.
Энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами. Они могут вызывать разнообразные симптомы: от легких, таких как гриппоподобное состояние, до серьезных осложнений, включая менингит и поражения сердца. Основные пути передачи инфекции — фекально-оральный и воздушно-капельный, а также заражение может произойти через загрязненную воду или продукты питания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!