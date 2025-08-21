Двое мирных жителей погибли от удара ВСУ в ЛНР

Двое мирных жителей погибли при атаках дронов ВСУ в ЛНР. Об этом сообщает правительство региона.
«Двое мирных жителей погибли, еще один ранен в результате атак вражеских дронов по территории ЛНР», — говорится в официальном telegram-канале правительства. Первый удар был нанесен около трех часов ночи по городу Артемовск Перевальского округа. БПЛА самолетного типа сбросил взрывное устройство на хозяйственную постройку во дворе частного жилого дома. Загорелись летняя кухня и сарай. На месте происшествия погибла пожилая женщина.
Второй инцидент произошел утром в Лисичанске. В 7:30 беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате удара погиб один человек, еще одна женщина, 54 лет, получила ранения и была госпитализирована в городскую больницу.
