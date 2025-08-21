Вэнс предположил, о чем будут говорить Путин и Зеленский

Вэнс: переговоры Путина и Зеленского касаются гарантий безопасности Украины
Суть будущих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским заключается в обсуждении гарантий безопасности для Украины и статуса территорий, находящихся под контролем России. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Украинцы хотят гарантий безопасности. Россияне хотят определенные участки территории», — сказал Вэнс. Его слова передает Bloomberg. Вэнс подчеркнул, что главным приоритетом для Киева остаются долгосрочные гарантии безопасности, которые должны предотвратить повторение конфликта в будущем. Украина стремится сохранить свою территориальную целостность и получить подтверждение того, что военные действия не возобновятся.

Вэнс отметил, что личная встреча Путина и Зеленского могла бы дать импульс мирному процессу. США, по его словам, работают над организацией такого саммита, однако сроки и место проведения пока не определены. Президент Дональд Трамп выразил готовность при успешном исходе встречи организовать трехсторонний саммит с участием США. По данным западных СМИ, Россия настаивает на выводе украинских войск с территории Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях и возможный возврат части территорий в Сумской и Харьковской областях. Однако Украина отвергает такие предложения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждать вопрос территорий готов только напрямую с Путиным. При этом Киев ссылается на конституционный запрет уступки территорий, хотя допускает возможность обсуждения «пропорциональных обменов» при определенных условиях.

