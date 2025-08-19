Где пройдет встреча Путина и Зеленского: версии

По всему миру обсуждают возможную встречу президента России Владимира Путина с его коллегой из Украины Владимиром Зеленским. Страны сами предлагают организовать саммит, но также и СМИ строят теории относительно места встречи. Официально Россия, Украина или США не называли города и страны, где хотят провести саммит. URA.RU собрало все теории касательно локации для возможных переговоров.
Белый дом объявил об активной подготовке встречи
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт проинформировала, что в настоящее время идет подготовка к возможным переговорам между президентом России и Украины. Об этом она сообщила во время очередного брифинга для представителей СМИ.
«Насколько мне известно, работа по организации данной встречи (между Путиным и Зеленским — прим. URA.RU) уже идет», — отметила Ливитт. Ее выступление транслировалось на официальном сайте Белого дома. Дополнительные детали по этому вопросу пресс-секретарь раскрывать не стала.
Белоруссия
Белорусские власти заявили о готовности предоставить площадку для переговоров между президентом Путиным и Зеленским. Соответствующее заявление 19 августа сделала Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь главы Белоруссии.
«Белоруссия не стремится выступать посредником, однако, если это необходимо для установления мира в дружественной нам республике, мы готовы организовать любые переговоры. Встреча будет проведена на самом высоком уровне, — подчеркнула Эйсмонт в беседе с газетой „Ведомости“. — При этом эта тема не поднималась в ходе телефонного разговора президента Белоруссии с американским лидером».
Турция
По информации, опубликованной изданием Milliyet, обсуждается возможность проведения встречи в Стамбуле. Особое внимание при этом уделяется аэропорту имени Ататюрка, который обладает необходимой инфраструктурой для организации подобных переговоров. Журналисты отмечают, что Турция способна быстро обеспечить подготовку площадки для саммита, благодаря чему рассматриваемый аэропорт считается одним из наиболее подходящих вариантов.
Венгрия
По информации агентства Reuters, один из ведущих представителей администрации Соединенных Штатов сообщил, что возможное проведение переговоров между Путиным и Зеленским рассматривается в качестве альтернативы на территории Венгрии. Данное предложение обсуждается на фоне дискуссий по поиску путей урегулирования вооруженного конфликта, в рамках которых Дональд Трамп выразил готовность оказать поддержку Украине в вопросах обеспечения ее безопасности.
Крупнейшие города Европы
Согласно информации, предоставленной телеканалом Sky News, обсуждаются варианты проведения переговоров между Путиным Трампом и Зеленским в одном из городов Европы. В числе возможных мест встречи называются Рим и Женева. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с инициативой организовать переговоры в столице Италии, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею провести их в Женеве. Как отмечает телеканал, все три лидера — Путин, Трамп и Зеленский — склоняются к выбору Рима, не исключая при этом возможности проведения встречи на территории Ватикана.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств Италии и Швейцарии уже выразили готовность принять мероприятие у себя. Среди европейских дипломатов в качестве альтернативного варианта также рассматривается Хельсинки.
Саудовская Аравия
Венгерский журналист и главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир ранее в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что использование Венгрии в качестве площадки для переговоров может создать трудности как для Москвы, так и для Киева. Несмотря на прагматичный подход Венгрии к отношениям с Москвой, страна остается членом НАТО и Европейского союза, что имеет важное символическое значение. В связи с этим Штир предположил, что переговоры с большей вероятностью могут состояться в Стамбуле либо в Саудовской Аравии.
