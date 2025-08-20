В центре Перми запустят новый автобусный маршрут

На время реконструкции моста у станции Пермь-1 запустят новый автобусный маршрут №85. Работы оценили в 18,7 млн рублей.
«Автобусный маршрут №85 „Станция Пермь-1 — сквер имени Решетникова“. Начальная (максимальная) цена контракта — 18,7 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Общая протяженность маршрута составит 2,2 километра. На нем запустят автобусы малого класса вместимостью не менее 18 пассажиров. Перевозчик будет работать на маршруте с 15 сентября 2025 года по ноябрь 2026 года.
Возраст автобусов не может превышать пять лет. Салон должен быть оснащен системами навигации, видеофиксации, автоинформирования, оплаты проезда, медиапанелей, учета пассажиропотока и кондиционирования.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 15 сентября 2025 года по 1 ноября 2026 года закроют движение транспорта по улице Монастырской от 25 Октября до Максима Горького. Ограничения вводятся в связи с реконструкцией путепровода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!