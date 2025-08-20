20 августа 2025

В центре Перми запустят новый автобусный маршрут

Власти Перми ищут перевозчика для нового автобусного маршрута №85
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый маршрут запустят с 15 сентября 2025 года
Новый маршрут запустят с 15 сентября 2025 года Фото:

На время реконструкции моста у станции Пермь-1 запустят новый автобусный маршрут №85. Работы оценили в 18,7 млн рублей.

«Автобусный маршрут №85 „Станция Пермь-1 — сквер имени Решетникова“. Начальная (максимальная) цена контракта — 18,7 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Общая протяженность маршрута составит 2,2 километра. На нем запустят автобусы малого класса вместимостью не менее 18 пассажиров. Перевозчик будет работать на маршруте с 15 сентября 2025 года по ноябрь 2026 года.

Возраст автобусов не может превышать пять лет. Салон должен быть оснащен системами навигации, видеофиксации, автоинформирования, оплаты проезда, медиапанелей, учета пассажиропотока и кондиционирования.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 15 сентября 2025 года по 1 ноября 2026 года закроют движение транспорта по улице Монастырской от 25 Октября до Максима Горького. Ограничения вводятся в связи с реконструкцией путепровода

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На время реконструкции моста у станции Пермь-1 запустят новый автобусный маршрут №85. Работы оценили в 18,7 млн рублей. «Автобусный маршрут №85 „Станция Пермь-1 — сквер имени Решетникова“. Начальная (максимальная) цена контракта — 18,7 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Общая протяженность маршрута составит 2,2 километра. На нем запустят автобусы малого класса вместимостью не менее 18 пассажиров. Перевозчик будет работать на маршруте с 15 сентября 2025 года по ноябрь 2026 года. Возраст автобусов не может превышать пять лет. Салон должен быть оснащен системами навигации, видеофиксации, автоинформирования, оплаты проезда, медиапанелей, учета пассажиропотока и кондиционирования. Ранее URA.RU рассказывало, что с 15 сентября 2025 года по 1 ноября 2026 года закроют движение транспорта по улице Монастырской от 25 Октября до Максима Горького. Ограничения вводятся в связи с реконструкцией путепровода. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...