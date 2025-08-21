Рыбаки хвастаются уловом
Пермяк Андрей Барабанов вылови в Каме большого сома. Вес рыбы более 40 кг, а длина — с человеческий рост. По словам рыбака, такой подарок река ему сделала на день рождения.
«Вот такого красавчика подарила мне на день рождения Кама-матушка. Поклевка дерзкая, сразу на дно!» — рассказал Барабанов в своем паблике в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото добычи.
В последнее время большие сомы часто попадаются пермским рыбакам. Недавно пермяк в одиночку выловил и отпустил гигантского сома длиной более двух метров в водах у Воткинской ГЭС. Поединок с рыбой весом за 70 кг длился более 40 минут.
В Перми сезон рыбалки на сома
