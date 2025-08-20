В ХМАО возобновляет работу крупный молочный завод

Молочный завод «Белая корова» возобновляет работу в Нижневартовске (ХМАО). Производство было прекращено в 2024 году из-за экономических проблем.
«Сырьем мы будем обеспечены благодаря собственнику, перебоев с поставками не будет», — рассказала телеканалу «Мегаполис» гендиректор завода Юлия Карбышева. Связаться с руководством напрямую агентству не удалось.
Сейчас в компанию набирают сотрудников. Имя нового собственника завода не раскрывается. По данным телеканала, бизнесмен разводит коров на Урале и воспользовался окружной субсидией на сырье.
Завод объявил о закрытии в 2024 году. В качестве причины экс-руководитель «Белой коровы» Татьяна Ризноокая указала на подорожание сырья и дефицит кадров.
