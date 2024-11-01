В ХМАО закрывают крупный молокозавод

В Нижневартовске закрывают молочный завод «Белая корова». Компания решила прекратить производство из-за экономических проблем.
«Производство полностью закрываем. Кадров не хватает, сырье дорожает. Мы на сегодняшний день берем молоко по 64 рубля, а его переработать еще нужно. Это большие затраты. Нет водителей, наладчиков», — приводит слова руководителя предприятия Татьяны Ризноокой NV86.
Вместе с заводом предприятие намерено закрыть фирменные торговые точки. Уточняется, что компания продолжит работать до нового года. Агентство попыталось напрямую связаться с руководством завода по телефону. На момент публикации новости сделать это не удалось.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске продают завод по производству молочной продукции. Тогда его оценили в 85 миллионов рублей.
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