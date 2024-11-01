01 ноября 2024

В ХМАО закрывают крупный молокозавод

В Нижневартовске закрывают молокозавод «Белая корова»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с заводом предприятие закрывает фирменные магазины
Вместе с заводом предприятие закрывает фирменные магазины Фото:

В Нижневартовске закрывают молочный завод «Белая корова». Компания решила прекратить производство из-за экономических проблем.

«Производство полностью закрываем. Кадров не хватает, сырье дорожает. Мы на сегодняшний день берем молоко по 64 рубля, а его переработать еще нужно. Это большие затраты. Нет водителей, наладчиков», — приводит слова руководителя предприятия Татьяны Ризноокой NV86.

Вместе с заводом предприятие намерено закрыть фирменные торговые точки. Уточняется, что компания продолжит работать до нового года. Агентство попыталось напрямую связаться с руководством завода по телефону. На момент публикации новости сделать это не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске продают завод по производству молочной продукции. Тогда его оценили в 85 миллионов рублей.

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В Нижневартовске закрывают молочный завод «Белая корова». Компания решила прекратить производство из-за экономических проблем. «Производство полностью закрываем. Кадров не хватает, сырье дорожает. Мы на сегодняшний день берем молоко по 64 рубля, а его переработать еще нужно. Это большие затраты. Нет водителей, наладчиков», — приводит слова руководителя предприятия Татьяны Ризноокой NV86. Вместе с заводом предприятие намерено закрыть фирменные торговые точки. Уточняется, что компания продолжит работать до нового года. Агентство попыталось напрямую связаться с руководством завода по телефону. На момент публикации новости сделать это не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске продают завод по производству молочной продукции. Тогда его оценили в 85 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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