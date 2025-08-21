«Это технология Европы»: военэксперт уличил Зеленского во лжи о ракете «Фламинго»

Производство баллистической ракеты «Фламинго» будет полностью уничтожено, как только ВСУ достигнут завершающей стадии сборки. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя планы Владимира Зеленского запустить производство «собственной» ракеты. Как уточнил военэксперт, технология передана Украине Западом.
«Украина не могла создать эту ракету. Это технология Запада, западной Европы. <...> Я думаю, что до конца следующего года, когда они производство наладят, все это обнулят. Мы это сделаем, своими средствами», — заявил Дандыкин в беседе с URA.RU. Он пояснил, что производство этих ракет будет уничтожено с помощью «Гераней», когда они выйдут на финишную черту.
Эксперт также отметил, что ранее Украина уже предпринимала попытки создать ракету «Сапсан» с дальностью до 850 километров, однако проект был свернут. По мнению Дандыкина, серийное производство столь сложного вооружения маловероятно из-за технических и производственных ограничений.
Собеседник агентства подчеркнул, что подобного рода проекты находятся под пристальным вниманием российской разведки и могут стать объектами приоритетных ударов в случае начала их реализации. Отмечается, что ракета «Фламинго» из-за своих размеров и дозвуковой скорости станет легкой целью для российских средств ПВО.
Зеленский 21 августа анонсировал массовое производство ракеты. По его данным, радиус действия у нее — до 3 тысяч километров. Ранее украинские СМИ публиковали фото якобы новой ракеты «Фламинго». Сам Зеленский уточнял, что «надо смотреть на финансирование этой программы».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.