Россия успешно запустила в космос военные спутники

Ракета вывела на орбиту космические аппараты
Ракета вывела на орбиту космические аппараты

С космодрома Плесецк в Архангельской области был успешно стартовала ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя „Ангара-1.2“ с космодрома „Плесецк“», — говорится в официальном telegram-канале Министерства. Ракета вывела на орбиту космические аппараты, предназначенные для нужд военного ведомства.

«Ангара» представляет собой разработку серии универсальных ракет-носителей различных классов — от легких до тяжелых, предназначенных для выведения на орбиту спутников, космических аппаратов и межпланетных станций. Ранее сообщалось о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. На борту ракеты находился военный спутник.

