Россия запустила в космос еще один военный спутник

С космодрома Плесецк произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»
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Запуск ракеты был выполнен с космодрома Плесецк (архивное фото)
Запуск ракеты был выполнен с космодрома Плесецк (архивное фото) Фото:

С космодрома Плесецк (Архангельская область) произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», на борту которой находится военный спутник. Об этом рассказали в Минобороны России.

«С космодрома „Плесецк“ в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя „Союз-2.1б“», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что пуск выполнялся с космическим аппаратом на борту.

В марте 2025 года с космодрома Плесецк ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» успешно смогла вывести на орбиту военные спутники. В Минобороны сообщили, что запущенные спутники благополучно вышли на расчетные орбиты и в установленный срок были взяты под наблюдение наземными пунктами управления космических войск ВКС.

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С космодрома Плесецк (Архангельская область) произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», на борту которой находится военный спутник. Об этом рассказали в Минобороны России. «С космодрома „Плесецк“ в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя „Союз-2.1б“», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что пуск выполнялся с космическим аппаратом на борту. В марте 2025 года с космодрома Плесецк ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» успешно смогла вывести на орбиту военные спутники. В Минобороны сообщили, что запущенные спутники благополучно вышли на расчетные орбиты и в установленный срок были взяты под наблюдение наземными пунктами управления космических войск ВКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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