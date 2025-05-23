Россия запустила в космос еще один военный спутник

С космодрома Плесецк (Архангельская область) произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», на борту которой находится военный спутник. Об этом рассказали в Минобороны России.
«С космодрома „Плесецк“ в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя „Союз-2.1б“», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что пуск выполнялся с космическим аппаратом на борту.
В марте 2025 года с космодрома Плесецк ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» успешно смогла вывести на орбиту военные спутники. В Минобороны сообщили, что запущенные спутники благополучно вышли на расчетные орбиты и в установленный срок были взяты под наблюдение наземными пунктами управления космических войск ВКС.
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