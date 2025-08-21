Лавров указал на главную проблему перед подписанием мира с Украиной

Лавров: легитимность украинской стороны помешает мирным договоренностям
Лавров заявил, что встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны
Лавров заявил, что встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны Фото:
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Одной из главных проблем на пути к подписанию мирного соглашения с Украиной может стать вопрос легитимности представителей украинской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Когда и если дело дойдет до подписания будущих договорённостей с Украиной, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Трансляция велась на сайте Smotrim.ru.

