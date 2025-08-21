Меняя флаги: как российский триколор впервые поднялся над Челябинском

В Челябинской области, как и по всей стране, 22 августа ежегодно отмечается День государственного флага Российской Федерации. Когда и при каких обстоятельствах над Челябинском впервые в постсоветской истории взвился нынешний российский триколор — вспоминало URA.RU.
Август 1991 года в Челябинске выдался не самым простым. Попытка части руководителей СССР сохранить страну, образовав Государственный комитета по чрезвычайному положению и фактически изолировав последнего президента Союза Михаила Горбачева, стала запалом событий. В первый же день событий — считайте их хоть путчем, хоть попыткой сохранить страну — на улицы стихийно начали выходить челябинцы. Одним из маркеров сторонников первого президента России Бориса Ельцина были как раз сине-бело-красные флаги, флажки и нашивки. Все они, естественно, изготавливались вручную.
В информационном вакууме
Интернета тогда не было, центральное телевидение транслировало балет «Лебединое озеро». Радио из Москвы также вещало в заданных рамках. Местные СМИ оказались в «подвешенном» положении. Газеты физически не могли выйти в первый день ГКЧП с актуальными материалами по теме — ведь их сдали в печать накануне. Лишь 20 августа орган обкома КПСС «Челябинский рабочий» вышел с опубликованными обращениями и документами ГКЧП. В тот же день «Вечерний Челябинск» (газета горисполкома, выходит до сих пор) вышла с новостями о протестах и воззванием Ельцина. Редакции обоих изданий сидели тогда в одном «Доме печати» и активно контактировали друг с другом.
«Настроение у коллег (а „Вечерка“ не побоялась опубликовать обращение Ельцина) было, прямо скажем, не очень. Корреспонденты отдела информации смотрели… „Лебединое озеро“ по телевизору — ждали обращение Ельцина. Кто-то крутил ручку радио… Наверное, вид у нас был весьма унылый, потому что заглянувший к нам коллега из другого издания попытался нас ободрить: „Ребята. Не расстраивайтесь. Жили же при Брежневе. И, между прочим, неплохо. И при Янаеве (и. о. президента СССР и формальный глава ГКЧП — ред.) проживем“. Но оптимизм почему-то не приходил. Зато потом, когда все закончилось, была гордость. За свободную страну, за Ельцина, за демократию, за себя…», — описал в вышедшей в 2006 году книге ситуацию известный журналист и краевед Александр Скрипов.
Каждый выбирает для себя
В течение дня постепенно становилось понятно, что Ельцин устоял и начинает брать верх в Москве. Набирали вес и его челябинские сторонники, которых становилось все больше. О поддержке российских властей заявляли представители заводских коллективов, организаций, а потом и милиция.
Следующий день стал прологом новой политической эры. К вечеру 21 августа ГКЧП «слился». А уже 22-го Верховный Совет России (тогда еще официально РСФСР), утверждая победу, издал постановление о новой символике уже практически нового государства.
«До установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации», — гласил текст документа.
К двум часам дня в Челябинске был готово трехцветное полотнище, которое появилось на здании городского совета (ныне мэрии). Городские депутаты изначально были в массе своей, как тогда говорили, «демократами» и успели первыми.
Стяги hand maid
На крышу облисполкома, делившего нынешнее здание законодательного собрания региона с самораспустившимся к этому времени обкомом коммунистической партии, с трехцветным стягом комендант Василий Шорихин и его рабочие, Виталий Барсуков и Юрий Цветкин, поднялись лишь в полдень 26 августа. Об этом рассказал URA.RU фотокорреспондент областного молодежного еженедельника «Комсомолец» Алексей Гольянов, сделавший вошедший в историю снимок. Потом этой фотографией иллюстрировали самые разные даты, вплоть до 19 августа, когда еще ничего не было решено. Полотнище флага, к слову, тоже было хэнд мэйд: если сшила из простыни и кусков нескольких других флагов Наталья Шандракова.
Уже в сентябре в Челябинск доставили «официальные» флаги из Москвы, трикотиновые. Те, что достались горисполкому имели вместо синей полосы скорее бирюзовую, но других не было. Один из этих флагов повесил у себя в кабинете первый мэр Челябинска Вячеслав Тарасов — на память. Также, на память, он забрал его, покидая мэрию после проигранных Михаилу Юревичу выборов.
Из первых же самодельных полотнищ, поднятых над административными зданиями Челябинска романтиками, празднующими свою победу над косным ГКЧП, для истории не сохранили ни одного. Зато флагштоков над этими зданиями прибавилось, сейчас их стало три. На одном развевается общегосударственный триколор, на втором — флаг Челябинской области. Третий обычно пустует — лишь к 9 Мая на нем поднимают Знамя Победы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!