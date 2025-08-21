Путин готов на встречу с Зеленским, но есть важное условие

Лавров: Путин готов к встрече с Зеленским при тщательной подготовке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского
Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин готов к проведению встречи с Владимиром Зеленским, однако только в случае, если все вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне, будут тщательно подготовлены. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны», — заявил Лавров на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте МИД РФ. 

По его словам, желание Зеленского провести переговоры во многом носит демонстративный характер. Министр подчеркнул, что глава киевского режима до сих пор не отменил собственный указ, запрещающий любые переговоры с президентом России, а инициатива о встрече может быть направлена на создание иллюзии стремления к миру. Лавров охарактеризовал этот подход как подмену реальной работы «эффектами в стиле КВН и Квартала-95».

Ранее стало известно, что продолжается работа по организации возможных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом западным СМИ рассказал президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, ему ранее удалось провести конструктивные беседы с обоими президентами. Трамп также подчеркнул, что считает целесообразным проведение их личной встречи без его непосредственного участия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин готов к проведению встречи с Владимиром Зеленским, однако только в случае, если все вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне, будут тщательно подготовлены. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны», — заявил Лавров на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте МИД РФ.  По его словам, желание Зеленского провести переговоры во многом носит демонстративный характер. Министр подчеркнул, что глава киевского режима до сих пор не отменил собственный указ, запрещающий любые переговоры с президентом России, а инициатива о встрече может быть направлена на создание иллюзии стремления к миру. Лавров охарактеризовал этот подход как подмену реальной работы «эффектами в стиле КВН и Квартала-95». Ранее стало известно, что продолжается работа по организации возможных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом западным СМИ рассказал президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, ему ранее удалось провести конструктивные беседы с обоими президентами. Трамп также подчеркнул, что считает целесообразным проведение их личной встречи без его непосредственного участия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...