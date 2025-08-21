Путин готов на встречу с Зеленским, но есть важное условие

Президент России Владимир Путин готов к проведению встречи с Владимиром Зеленским, однако только в случае, если все вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне, будут тщательно подготовлены. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны», — заявил Лавров на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте МИД РФ.
По его словам, желание Зеленского провести переговоры во многом носит демонстративный характер. Министр подчеркнул, что глава киевского режима до сих пор не отменил собственный указ, запрещающий любые переговоры с президентом России, а инициатива о встрече может быть направлена на создание иллюзии стремления к миру. Лавров охарактеризовал этот подход как подмену реальной работы «эффектами в стиле КВН и Квартала-95».
Ранее стало известно, что продолжается работа по организации возможных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом западным СМИ рассказал президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, ему ранее удалось провести конструктивные беседы с обоими президентами. Трамп также подчеркнул, что считает целесообразным проведение их личной встречи без его непосредственного участия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.