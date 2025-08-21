Пассажир внезапно скончался во время полета на борту «Уральских авиалиний»

Пассажир самолета «Уральских авиалиний» внезапно скончался на борту во время полета из Москвы в Сочи. Воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Минеральных Вод, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
«Сегодня, 21 августа, во время выполнения рейса U6-185 по маршруту Москва — Сочи, 56-летний пассажир внезапно потерял сознание», — пояснил перевозчик. Экипаж пытался привести мужчину в чувство, а командир судна принял решение о срочной посадке.
В Минеральных Водах самолет уже ждала реанимационная бригада. Медики, прибывшие на борт, констатировали смерть пассажира.
