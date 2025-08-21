Украина готова признать за Россией территории

Украина не отказывается от своих юридических прав на эти регионы
Украина не отказывается от своих юридических прав на эти регионы
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украина допускает возможность заморозки конфликта с Россией по текущей линии боевого соприкосновения и готова признать ряд территорий де-факто утраченными. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Речь идет о территориях, де-факто занятых Россией. Так и останется, а потом предстоит большая работа через дипломатические и экономические рычаги воздействия, чтобы вернуть эти территории Украине», — сказал Подоляк, пишет La Repubblica. Он подчеркнул, что Украина не отказывается от своих юридических прав на эти регионы и будет продолжать работу по их возвращению.

Советник офиса президента также отметил, что предложенные Италией гарантии безопасности на основе 5-й статьи Устава НАТО, подразумевающей коллективную оборону, не являются достаточными для Украины. По его мнению, стране необходим отдельный альянс безопасности, который мог бы обеспечить защиту в случае новых угроз.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия отвергает любые сценарии, связанные с возможным размещением военных контингентов НАТО на территории Украины. По мнению Москвы, такие действия могут привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность размещения своих войск на Украине.

