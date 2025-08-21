Зонты не убирать: прогноз погоды в Москве и Питере на выходных

Жителей Москвы и Санкт-Петербурга ожидают прохладные выходные с дождями и температурой ниже нормы. Небольшое потепление придет в столицу только к воскресенью, а в начале следующей недели снова похолодает. Подробнее о погоде на 23-24 августа и первые дни новой рабочей недели URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
Погода в Москве на выходных 23-24 августа 2025
В ближайшие выходные москвичей ожидает прохладная погода — среднесуточная температура будет отклоняться от нормы на 2-4 градуса. Синоптики прогнозируют дожди по Московской области как в субботу, так и в воскресенье.
«Осадки будут небольшими, местами моросящими, но все же дадут о себе знать в оба выходных дня. Преобладать будет облачная погода с прояснениями как днем, так и ночью», — отметил Александр Ильин.
Температурный режим в столичном регионе ожидается следующий:
- Ночь: в Московской области от +5 до +10 градусов, в Москве +8...+10°C
- День (суббота): воздух в Москве прогреется до +17...+19°C
- День (воскресенье): немного теплее — до +18...+20°C
Ветер в субботу будет дуть с севера со скоростью 6-11 метров в секунду. В воскресенье направление сменится на юго-западное, при этом скорость практически не изменится — 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление в выходные будет понижаться. В субботу барометры покажут 742 мм ртутного столба, а в воскресенье — 738 мм рт. ст.
Погода в Москве в начале следующей недели
С понедельника и почти до середины рабочей недели в столичном регионе снова похолодает, предупреждает синоптик. Температура воздуха в Москве и Московской области опустится до +13...+18 градусов, а в среду местами по области может похолодать даже до +12°C.
«Дожди в прогнозах присутствуют практически каждый день, будет преобладать пасмурная погода. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +6 до +11 градусов, также с небольшим дождем», — сообщил метеоролог.
Атмосферное давление в понедельник немного вырастет до 742 мм рт. ст. И до среды практически не изменится.
Прогноз погоды на выходные в Санкт-Петербурге 23-24 августа
Жителей Санкт-Петербурга ожидает температурный режим, схожий с московским. И в субботу, и в воскресенье столбики термометров поднимутся до +17 градусов.
В субботу синоптики прогнозируют дожди как ночью, так и днем, местами умеренные и даже сильные. Однако к ночи на воскресенье осадки прекратятся, облачность уменьшится до малооблачной, и температура опустится до +7...+9 градусов.
«Днем в воскресенье воздух снова прогреется до +17 градусов и пройдет небольшой кратковременный дождь», — прогнозирует Александр Ильин.
Ветер в Санкт-Петербурге на выходных будет дуть с юго-запада, оставаясь очень слабым — 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление также будет падать: в субботу барометры покажут 751 мм рт. ст., а в воскресенье — 749 мм рт. ст.
Прогноз погоды для Санкт-Петербурга на начало следующей недели
В начале следующей недели в Санкт-Петербурге похолодает на пару градусов. В понедельник ожидается +15°C с дождем. Такая же температура с осадками сохранится до середины рабочей недели.
«В ночные часы воздух будет остывать до +8...+10 градусов. Ветер в начале следующей рабочей недели будет часто менять направление, но останется достаточно слабым — 1-3 метра в секунду», — уточнил синоптик.
По прогнозам специалиста, в понедельник ожидается юго-восточное направление ветра, во вторник — северное. А в среду — северо-западное.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.