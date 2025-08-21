Ударит или пройдет мимо: чего ждать метеозависимым 22 августа

Август 2025 прошел относительно спокойно, но в последние дни активность Солнца слегка возросла. Что ждать метеозависимым 22 августа 2025, будет ли магнитная буря и колебания атмосферного давления в этот день — читайте в материале URA.RU.
Солнечные вспышки и активность Солнца в середине августа 2025
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФС, с середины августа Солнце ведет себя спокойно, но активность все же заметна. 19 августа была небольшая вспышка C1.3, длилась всего 20 минут, а индекс F10.7 — показатель радиации Солнца, который отражает его влияние на Землю — держался на 110 единиц.
Утром 22 августа снова зафиксирована вспышка, чуть сильнее — C2.5, длилась почти полчаса. В это же время на Землю начал «дуть» солнечный ветер из огромной корональной дыры на Солнце, размером около полумиллиона километров. Скорость потока достигала 800–900 км/с, и в этот день возможны были небольшие колебания магнитного поля, а в северных регионах России — даже шансы увидеть полярные сияния.
Несмотря на это, наша планета пока держится в «зеленой зоне» геомагнитного спокойствия. Малые колебания поля возможны, но серьезных бурь нет. По прогнозу ученых, вероятность спокойного дня — 68%, слегка возбужденной магнитосферы — 25%, а шанс настоящей магнитной бури — 7%.
Ученые также заметили крупный протуберанец у южного полюса Солнца, который полностью оторвался 20 августа утром. Протуберанцы — одни из самых мощных явлений космической погоды, но этот выброс ушел в открытый космос, и до Земли почти не дойдет. Для сравнения: прошлый крупный протуберанец в июне вызвал почти трехдневную магнитную бурю.
Прогноз магнитных бурь на 22 августа 2025
Уровень геомагнитной активности 22 августа ожидается на уровне 3 баллов. Это выше обычного, но остается в пределах «зеленого» уровня: колебания будут от 1,5 до 3 баллов.
Вероятности по прогнозу:
- День пройдет спокойно — 68%
- Магнитосфера слегка возбуждена — 25%
- Магнитная буря — 7%
Индекс AP прогнозируется на уровне 8 — это средний показатель геомагнитной активности. Он показывает умеренные колебания магнитного поля, которые могут слегка ощущать метеозависимые. Солнечный поток F10.7 ожидается около 110 единиц — показатель на среднем уровне. Это значит, что Солнце оказывает влияние на магнитное поле и атмосферу Земли, но сильных возмущений не ожидается.
Атмосферное давление 22 августа 2025
По данным Гидрометцентра:
- Санкт-Петербург — 753 мм рт. ст.
- Москва — 743 мм рт. ст.
Атмосферное давление чуть выше нормы. Вместе с умеренной магнитной активностью это может вызвать у метеозависимых легкую усталость, слабость или головную боль. Но серьезных проблем со здоровьем не будет — давление лишь слегка усиливает эффект магнитного поля.
Прогноз магнитных бурь до конца августа по начало сентября 2025
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала предварительный прогноз на месяц:
- 22–27 августа — геомагнитная обстановка остается спокойной, «зеленый» уровень, 2 балла. Колебания минимальные, серьезных возмущений не прогнозируется.
- 28–30 августа — активность повышается, «оранжевый» уровень, 4 балла. Магнитосфера станет более возбужденной, возможны кратковременные возмущения, умеренные колебания магнитного поля.
- 31 августа — ситуация стабилизируется, «зеленый» уровень, 3 балла, чуть выше обычного, но серьезных проблем нет.
- 1–2 сентября — спокойная геомагнитная обстановка, 1–2 балла, никаких существенных колебаний.
- 3–4 сентября — небольшое усиление активности, «оранжевый» уровень, 4 балла, возможны кратковременные возбуждения магнитосферы.
- 5 сентября — возможна магнитная буря, активность выше среднего.
- 6 сентября — геомагнитная среда снова возбуждена, 4 балла, но серьезной бури не ожидается.
- 7 сентября — снова возможна магнитная буря.
- 8–9 сентября — активность постепенно снижается, «оранжевый» уровень, 4 балла, колебания умеренные.
Дальше геомагнитная обстановка постепенно возвращается к норме. Но ученые предупреждают, что точный прогноз на срок более трех дней делать сложно — активность Солнца может измениться за несколько часов.
Как магнитные бури могут влиять на человека
Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые возникают из-за активности Солнца: вспышек, корональных дыр или протуберанцев. Ученые пока не доказали, что магнитные бури напрямую вредят здоровью человека. Но часть людей чувствует влияние геомагнитных колебаний. Чаще всего это метеозависимые — люди, чувствительные к изменениям погоды, давления и магнитного поля. На состояние человека влияют погода, стресс, усталость, хронические болезни.
Вот что может происходить с самочувствием:
- Легкая усталость и сонливость. В дни магнитных бурь может быть труднее сосредоточиться, хочется больше отдыхать.
- Головные боли и мигрени. У тех, кто страдает от головных болей, они могут усилиться. Считается, что магнитные колебания слегка влияют на мелкие сосуды мозга.
- Колебания давления. На 22 августа давление в Санкт-Петербурге прогнозируется 753 мм рт. ст., в Москве — 743 мм рт. ст., чуть выше нормы. В сочетании с геомагнитной активностью это может вызвать слабость или головокружение.
- Проблемы со сном и настроением. Метеозависимые люди могут хуже спать, чувствовать раздражение или снижение концентрации.
- Влияние на сердце. У некоторых гипертоников в дни бурь отмечают учащенное сердцебиение или кратковременные скачки давления. Это обычно временно и не опасно.
Как пережить магнитную бурю
Даже умеренные колебания магнитного поля могут давать о себе знать: усталость, слабость, головная боль. Чтобы день прошел легче, нужно минимизировать нагрузку на организм.
Сон — ключ. Ложитесь вовремя, дайте себе хотя бы семь-восемь часов. Если днем тянет вздремнуть — дайте организму короткий отдых. Движение лучше легкое: прогулка, растяжка, йога. Тяжелые тренировки стоит отложить, а свежий воздух поможет снять усталость. Питание должно быть простое и легкое. Меньше жирного и сладкого, ограничьте кофе и алкоголь, добавьте овощи, фрукты, продукты с омега-3. Пейте воду — обезвоживание усиливает слабость и головную боль. Контролируйте здоровье. Измеряйте давление за три дня и после магнитных бурь. Пейте препараты, которые прописал врач. Стресс и эмоции важны — планируйте спокойные дела, хобби, прогулки. Дыхательные упражнения или короткая медитация помогут расслабиться.
Интересные факты о магнитных бурях
- В 1859 году была сильнейшая солнечная вспышка — «буря Кэррингтона». Полярные сияния были видны по всему миру, а телеграфы вышли из строя.
- Магнитные бури возникают, когда солнечный ветер сталкивается с магнитным полем Земли.
- Сильные бури вызывают полярные сияния — частицы солнечного ветра заставляют светиться атомы в атмосфере.
- Каждые 11 лет активность Солнца растет, и бурь становится больше.
- В прошлом магнитные бури влияли на технологии: телеграфные линии в XIX веке и спутниковые системы в XX–XXI веках страдали от сильных бурь.
- Магнитные бури начали измерять с середины XIX века с помощью магнитометров.
- Сила бурь оценивается по шкале Kp — от слабой до очень сильной.
- В 1989 году буря в Канаде отключила миллионы людей от электричества.
