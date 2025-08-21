Антикварное оружие и десятки машин: какого имущества лишится Тимур Иванов

Прокуратура хочет конфисковать имущество экс-замминистра обороны Тимура Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГП требует изъять имущество Тимура Иванова на более 1,2 миллиарда рублей
ГП требует изъять имущество Тимура Иванова на более 1,2 миллиарда рублей Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Пресненский районный суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, его родственников и доверенных лиц общей стоимостью более 1,2 млрд рублей. Об этом говорится в исковом заявлении ведомства. Среди имущества, подлежащего конфискации, — антикварное оружие, 23 автомобиля, 13 мотоциклов, 24 земельных участка, драгоценности и 42 пары часов.

В ходе обысков у Иванова было обнаружено антикварное огнестрельное и холодное оружие, которое Генпрокуратура требует изъять, передает РИА Новости. Среди огнестрельного оружия — шестизарядный револьвер Philippe Counet, одноствольный дульнозарядный пистолет C.G. Bonehell 1879 года, двухствольное охотничье ружье 16-го калибра, одноствольное ружье 20-го калибра с клеймом испытательной станции Льеж (Бельгия), изготовленное в первой трети XIX века, и другие предметы, всего восемь наименований. Также в иске перечислены 16 единиц холодного оружия, включая мечи с маркировками J.M. Grisier, H.S. Jackson, J. Benjamin Melberg, офицерский кортик Люфтваффе 1937 года, швейцарский штык-тесак 1878 года и французскую саблю офицера легкой кавалерии образца XI.

Помимо оружия, в собственности Иванова и связанных лиц числятся 23 автомобиля, включая раритетные модели, такие как лимузин Packard 1942 года и Opel Admiral 1939 года, а также современные Chevrolet и Mercedes. По данным ТАСС, общая стоимость арестованного имущества, включая банковские счета, недвижимость и коллекцию часов, превышает 2,5 млрд рублей. Прокурорская проверка установила, что имущество стоимостью 1,239 млрд рублей не соответствует доходам Иванова за 2016–2024 годы, указывая на незаконные источники его приобретения.

В начале июля Московский городской суд признал бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова виновным в хищении. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей. Он с улыбкой слушал приговор, отметил. Подробности судебного заседания — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральная прокуратура РФ подала иск в Пресненский районный суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, его родственников и доверенных лиц общей стоимостью более 1,2 млрд рублей. Об этом говорится в исковом заявлении ведомства.  Среди имущества, подлежащего конфискации, — антикварное оружие, 23 автомобиля, 13 мотоциклов, 24 земельных участка, драгоценности и 42 пары часов. В ходе обысков у Иванова было обнаружено антикварное огнестрельное и холодное оружие, которое Генпрокуратура требует изъять, передает РИА Новости. Среди огнестрельного оружия — шестизарядный револьвер Philippe Counet, одноствольный дульнозарядный пистолет C.G. Bonehell 1879 года, двухствольное охотничье ружье 16-го калибра, одноствольное ружье 20-го калибра с клеймом испытательной станции Льеж (Бельгия), изготовленное в первой трети XIX века, и другие предметы, всего восемь наименований. Также в иске перечислены 16 единиц холодного оружия, включая мечи с маркировками J.M. Grisier, H.S. Jackson, J. Benjamin Melberg, офицерский кортик Люфтваффе 1937 года, швейцарский штык-тесак 1878 года и французскую саблю офицера легкой кавалерии образца XI. Помимо оружия, в собственности Иванова и связанных лиц числятся 23 автомобиля, включая раритетные модели, такие как лимузин Packard 1942 года и Opel Admiral 1939 года, а также современные Chevrolet и Mercedes. По данным ТАСС, общая стоимость арестованного имущества, включая банковские счета, недвижимость и коллекцию часов, превышает 2,5 млрд рублей. Прокурорская проверка установила, что имущество стоимостью 1,239 млрд рублей не соответствует доходам Иванова за 2016–2024 годы, указывая на незаконные источники его приобретения. В начале июля Московский городской суд признал бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова виновным в хищении. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей. Он с улыбкой слушал приговор, отметил. Подробности судебного заседания — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...