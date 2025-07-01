Мосгорсуд сегодня вынес приговор бывшему заместителю министра обороны (МО) Тимуру Иванову, назначив ему 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Такое решение суд принял после рассмотрения дела, связанного с хищением средств при приобретении двух паромов для Керченской переправы, а также незаконным выводом более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».
Причем свой приговор экс-замминистра выслушал с улыбкой, а его супруга даже рассказала ему анекдот. Кроме него, был осужден и второй фигурант уголовного дела — бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. Подробности судебного заседания — в материале URA.RU.
Приговор Иванову и Филатову
Замминистра обороны Тимур Иванов, занимавший этот пост с мая 2016 года, был задержан в Москве 23 апреля 2024 года. Иванову инкриминируются два эпизода: присвоение денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализация преступных доходов в составе организованной группы в особо крупном размере (пункты «а», «б» ст. 174.1 УК РФ).
В результате рассмотрения первого уголовного дела, связанного с хищением средств при приобретении двух паромов для Керченской переправы и незаконным выводом более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
«Окончательно назначить Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 100 млн рублей», — говорится в решении суда. Помимо этого, Иванову также запрещено занимать руководящие должности в течение четырех лет.
Подобные обвинения были предъявлены и экс-подчиненному Иванова Антону Филатову. Бывшего гендиректора подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» приговорили к 12,5 года лишения свободы. Также он должен выплатить штраф в 25 млн рублей. Оба подсудимых вину не признали.
Мосгорсуд постановил передать в собственность государства все ранее арестованные активы Иванова и его родственников. Согласно тексту приговора, экс-замминистра обороны также лишен всех государственных наград, в том числе двух орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Кроме того, суд конфисковал имущество и активы Филатова.
«Конфисковать солидарно с обоих 216 млн рублей. У Иванова — жилой дом на Поварской улице в Москве площадью 334 кв м, 58 млн рублей, изъятые дома, 2,5 млн рублей, доллары и евро, изъятые на рабочих местах. У Филатова — два земельных участка площадью 2,37 га и 610 кв м, а также более 650 тысяч долларов на банковском счете. <...> Кроме того, лишить Иванова госнаград — Ордена за заслуги перед Отечеством III и IV степени и звания Почетного строителя», — говорится в приговоре.
Как Иванов отреагировал на приговор
Иванов встретил решение суда с улыбкой. В ходе оглашения приговора бывший замминистра сохранял позитивный настрой и продолжал улыбаться, в том числе в момент объявления срока наказания. Журналисты, находящиеся в этот момент в зале суда, рассказали, что настроение у Иванова было бодрым. Также сообщается, что перед началом оглашения приговора его супруга рассказала ему анекдот.
Защита Иванова намерена обжаловать решение суда
Сразу после окончания заседания защита Иванова сообщила о своем решении обжаловать вынесенный ему приговор. Об этом рассказал адвокат Денис Балуев.
«Мы считаем, что <...> доказательств следствием не было собрано, поэтому полагаем, что у нас есть все основания для обжалования приговора и установления прав Иванова через доказывание его невиновности и непричастности к событиям, которые рассматриваются как преступление», — сказал Балуев. Адвокат добавил, что иных вариантов в этом случае они не рассматривают.
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