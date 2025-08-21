В Воронежской области задерживается 71 поезд из-за падения дрона

В Воронежской области 71 поезд дальнего следования задерживается из-за падения беспилотника на железнодорожном участке Россошь — Сохрановка в ночь на 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД». Максимальное время задержки составило до 5,5 часов.
«РЖД делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов южного направленияВ связи с нарушением минувшей ночью работы контактной сети на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области в результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования», — передает ведомство в своем telegram-канале.
В компании напомнили, что ночью была нарушена работа контактной сети после падения дрона, из-за чего движение поездов южного направления оказалось частично парализовано. Из-за вынужденной корректировки графика изменилось и время отправления нескольких рейсов с Казанского вокзала в Москве.
Так, поезд №42 Москва — Саранск отправится не ранее 0:00 22 августа (вместо 21:50 21 августа), а поезд №24 Москва — Казань — не ранее 1:00 22 августа (вместо 23:10 21 августа). Все изменения оперативно доводятся до пассажиров по SMS-рассылке.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что ПВО в одном из районов на юге региона этой ночью уничтожила несколько дронов. Тем не менее обломки БПЛА повредили объект энергетики. В связи с этим без света оставались несколько сел, также был задержан ряд пассажирских поездов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.