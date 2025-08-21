Власти ХМАО готовы пойти на беспрецедентные меры, чтобы повысить рождаемость в регионе и планирует масштабную реформу демографической программы. Источник URA.RU в политическом истеблишменте отмечает, что на одном из совещаний директор депсоцразвития Антон Терехин предложил провести в департаменте эксперимент: давать приоритет при трудоустройстве соискателей с детьми.
«Программа по рождаемости была сформирована в 2023 году социальным блоком под руководством замгубернатора Всеволода Кольцова. Однако, судя по данным Росстата, результата нет. Курирующий орган — департамент соцразвития — уже начал корректировку программы, до конца года она будет дополняться новыми мероприятиям. В том числе необходимо вовлекать глав муниципальных образований в процесс ее реализации. Терехин предложил ввести норму для назначения (при прочих равных) чиновников: наличие 1-2 и более детей. Тем самым получится смещать первые роды в более молодой возраст», — отмечает собеседник агентства.
По словам источника, на том совещании обсуждались другие нововведения. «Зашла речь о планах ввести понятие „корпоративной демографии“ согласно новым рекомендациям Минтруда РФ, которые позволят снизить нагрузки на беременных сотрудниц. Такой эксперимент на примере депсоца может показать, как в органах власти можно удачно давать приоритет желающим иметь детей. Терехин планирует усилить работу с главами муниципалитетов. В их отчетах, например, нет данных по рождаемости, нет информации о работе с мерами поддержки. Также для облегчения работы беременным сотрудницам могут ввести так называемую коллективную ответственность. Работу, которую сотрудница не может выполнить, распределить на других сотрудников. Также с дептруда будет обсуждаться режим работы и перевод беременных сотрудниц, получающих высшее образование, на бюджет», — добавляет инсайдер.
В депполитики направлен запрос. Ответ ожидается.
