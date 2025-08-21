21 августа 2025

Россияне массово разочаровались в китайских авто

Россияне в три раза чаще стали продавать китайские авто
Россияне стали втрое чаще продавать премиальные автомобили китайских марок на вторичном рынке. За последний год число объявлений о продаже таких машин выросло в три раза, причем большая часть предложений приходится на автомобили не старше двух лет. Об этом сообщаю эксперты автомобильного рынка.

Заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов объяснил увеличение числа объявлений тем, что спрос на новые премиальные автомобили из Китая резко вырос в 2022–2023 годах, и сейчас подходит к концу стандартный цикл их первичного владения. «За это время у машины, как правило, уже сравнительно большой пробег, а владелец в достаточной степени оценил ходовые качества, опции и комфорт. Поэтому он просто хочет выбрать себе новый автомобиль, чаще всего — также китайской марки, тем более что на рынке сейчас много новых китайских премиальных авто и есть из чего выбрать», — передают слова Титова издание «Известия».

Отмечается, что несколько лет назад на вторичном рынке практически отсутствовали китайские авто премиум-класса с пробегом. Сейчас они стали массово появляться, что напрямую связано с бурным ростом продаж новых премиальных моделей из Китая в последние годы.

По оценкам специалистов, средний срок эксплуатации таких автомобилей у одного владельца составляет около 2,5–3 лет, после чего они поступают на вторичный рынок. Одновременно с увеличением предложения выросло и число сделок с этими автомобилями: россияне все чаще выбирают китайские премиальные марки в качестве альтернативы более дорогим европейским аналогам.

Ранее в Югре отмечался рост популярности новых автомобилей китайских брендов на фоне снижения спроса на подержанные иномарки, что связывали с доступными кредитами и официальной гарантией. Эксперты указывали, что покупатели все чаще выбирают новые китайские авто вместо старых европейских и японских моделей, поскольку стоимость поддержанных иномарок существенно снизилась, а на рынке появилось больше альтернативных вариантов.

