В ХМАО изменились тренды на авторынке из-за дешевых китайских машин

В Югре автомобилисты стали чаще покупать автомобили от китайский брендов вместо других поддержанных иномарок. Ситуацию связывают с доступными кредитами и официальной гарантией. Тренды югорского рынка машин URA.RU обсудило с автоэскпертом из Сургута Ринатом Салахутдиновым.
«У новых китайских автомобилей субсидированная процентная ставка и гарантия. Поэтому сейчас, как бы носом не кривили, клиенты каждый день думают и выбирают машину. А потом говорят, что пошли купили китайца, потому что ставка по кредиту 15-17%», — поясняет в разговоре с журналистом агентства Салахутдинов.
На фоне снижения спроса на подержанные авто владельцам приходится снижать цены. С начала 2025 года средняя стоимость подержанных иномарок, по данным «Авито», упала более чем на 10%. Больше снизились цены на Mercedes и Kia. По рыночной стоимости продажа машины может затягиваться, поскольку на рынке становится все больше альтернативных вариантов.
«Допустим, покупатель хотел купить себе подержанную BMW или Toyota. А потом и смотрит, что какой-то десятилетний Lexus стоит два миллиона. А он за эти же деньги покупает нового китайца», — резюмирует эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры летом спрос на услуги перегонщиков машин внутри региона вырос почти на 15%. Ситуацию связывают с сезонным повышением интереса
