20 августа 2025

В ХМАО изменились тренды на авторынке из-за дешевых китайских машин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане стали чаще покупать китайские авто
Югорчане стали чаще покупать китайские авто Фото:

В Югре автомобилисты стали чаще покупать автомобили от китайский брендов вместо других поддержанных иномарок. Ситуацию связывают с доступными кредитами и официальной гарантией. Тренды югорского рынка машин URA.RU обсудило с автоэскпертом из Сургута Ринатом Салахутдиновым.

«У новых китайских автомобилей субсидированная процентная ставка и гарантия. Поэтому сейчас, как бы носом не кривили, клиенты каждый день думают и выбирают машину. А потом говорят, что пошли купили китайца, потому что ставка по кредиту 15-17%», — поясняет в разговоре с журналистом агентства Салахутдинов.

На фоне снижения спроса на подержанные авто владельцам приходится снижать цены. С начала 2025 года средняя стоимость подержанных иномарок, по данным «Авито», упала более чем на 10%. Больше снизились цены на Mercedes и Kia. По рыночной стоимости продажа машины может затягиваться, поскольку на рынке становится все больше альтернативных вариантов.

«Допустим, покупатель хотел купить себе подержанную BMW или Toyota. А потом и смотрит, что какой-то десятилетний Lexus стоит два миллиона. А он за эти же деньги покупает нового китайца», — резюмирует эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры летом спрос на услуги перегонщиков машин внутри региона вырос почти на 15%. Ситуацию связывают с сезонным повышением интереса

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре автомобилисты стали чаще покупать автомобили от китайский брендов вместо других поддержанных иномарок. Ситуацию связывают с доступными кредитами и официальной гарантией. Тренды югорского рынка машин URA.RU обсудило с автоэскпертом из Сургута Ринатом Салахутдиновым. «У новых китайских автомобилей субсидированная процентная ставка и гарантия. Поэтому сейчас, как бы носом не кривили, клиенты каждый день думают и выбирают машину. А потом говорят, что пошли купили китайца, потому что ставка по кредиту 15-17%», — поясняет в разговоре с журналистом агентства Салахутдинов. На фоне снижения спроса на подержанные авто владельцам приходится снижать цены. С начала 2025 года средняя стоимость подержанных иномарок, по данным «Авито», упала более чем на 10%. Больше снизились цены на Mercedes и Kia. По рыночной стоимости продажа машины может затягиваться, поскольку на рынке становится все больше альтернативных вариантов. «Допустим, покупатель хотел купить себе подержанную BMW или Toyota. А потом и смотрит, что какой-то десятилетний Lexus стоит два миллиона. А он за эти же деньги покупает нового китайца», — резюмирует эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры летом спрос на услуги перегонщиков машин внутри региона вырос почти на 15%. Ситуацию связывают с сезонным повышением интереса
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...