Ким Чен Ын наградил бойцов армии КНДР за освобождение Курской области

Ким Чен Ын также встретился с семьями погибших военнослужащих, выразив им поддержку
Ким Чен Ын также встретился с семьями погибших военнослужащих, выразив им поддержку

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел торжественную церемонию вручения госнаград командирам и военнослужащим Корейской народной армии (КНА), участвовавшим в операции по освобождению Курской области России от ВСУ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын <...> от имени партии и правительства выразил искреннюю благодарность и самый горячий боевой привет командирам и бойцам зарубежных операционных войск КНА, которые и в огне судьбоносных боев за рубежом смело сражались, как подобает корейцам и КНА, с великой честью и блестящими военными подвигами достойно вернулись на Родину», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦТАК.

В ходе церемонии был зачитан указ Президиума Верховного Народного Собрания о присвоении звания Героя КНДР, а также о награждении орденами и медалями. Ким Чен Ын лично вручил высшие государственные награды выдающимся офицерам и военнослужащим, а также прикрепил медали к портретам погибших воинов.

Лидер КНДР отметил, что церемония организована именно в здании ЦК партии, чтобы прославить перед Родиной и народом героев, совершивших подвиги на поле боя ради защиты «священного авторитета и достоинства государства». Он подчеркнул, что это — особая и бесценная награда для победителей. Отдельно Ким Чен Ын встретился с семьями погибших военнослужащих, выразив им соболезнования и поддержку.

Ранее президент России Владимир Путин позвонил северокорейскому лидеру. В ходе разговора стороны обсудили помощь северокорейских военных в освобождении Курской области. Глава российского государства оценил оказанную поддержку от КНДР. Также глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что Россия сохранит память о подвигах бойцов Корейской народной армии в Курской области. Слова благодарности лидеру КНДР выразил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

