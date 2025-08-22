ВСУ пытались атаковать беспилотниками восемь регионов России

Над регионами России в ночь на 22 августа уничтожены 54 беспилотника ВСУ
В ночь на 22 августа сбиты более полусотни беспилотников противника
В ночь на 22 августа сбиты более полусотни беспилотников противника
Спецоперация РФ на Украине

Над регионами России в ночь на 22 августа уничтожены 54 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Самой массированной атаке подверглась Брянская область.

«Над Брянской областью перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа», — говорится в сводке Минобороны, опубликованной в Telegram.  В Волгоградской области ликвидированы 11 беспилотников.

Кроме того, сбиты восемь БПЛА над Ростовской областью, семь — над Воронежской. По три БПЛА уничтожены в Белгородской и Орловской областях. Два беспилотника пытались атаковать Курскую область, один ликвидирован над Крымом.

