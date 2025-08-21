Лошкин поздравил челябинцев с Днем Государственного флага РФ

Глава Челябинска Алексей Лошкин поздравил горожан с Днем Государственного флага РФ. Он напомнил о важном вкладе челябинцев в развитие страны и пожелал мирного неба.
«Сегодня мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации — праздник, символизирующий единство нашей страны, ее богатое историческое наследие и величие. Наш город трудовой доблести сыграл важную роль в становлении современной России. В этот день желаю вам мирного неба над головой, семейного тепла, достатка и вдохновения», — отметил Лошкин в своем поздравлении.
Бело-сине-красный флаг России объединяет всех граждан великой страны и является неотъемлемой частью важных событий в жизни государства. Помимо мирного неба Лошкин пожелал челябинцам жизни, полной успехов и добрых дел, где каждый чувствует себя частью большой семьи под названием Россия.
В России 22 августа отмечают День Государственного флага. История российского триколора началась четыре века назад. Сегодня бело-сине-красный флаг — это главный символ нашей страны. История появления государственного флага и открытки к празднику в материале на URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!