21 августа 2025

Лошкин поздравил челябинцев с Днем Государственного флага РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В День Государственного флага РФ Лошкин пожелал мирного неба над головой
В День Государственного флага РФ Лошкин пожелал мирного неба над головой Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин поздравил горожан с Днем Государственного флага РФ. Он напомнил о важном вкладе челябинцев в развитие страны и пожелал мирного неба.

«Сегодня мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации — праздник, символизирующий единство нашей страны, ее богатое историческое наследие и величие. Наш город трудовой доблести сыграл важную роль в становлении современной России. В этот день желаю вам мирного неба над головой, семейного тепла, достатка и вдохновения», — отметил Лошкин в своем поздравлении.

Бело-сине-красный флаг России объединяет всех граждан великой страны и является неотъемлемой частью важных событий в жизни государства. Помимо мирного неба Лошкин пожелал челябинцам жизни, полной успехов и добрых дел, где каждый чувствует себя частью большой семьи под названием Россия.

В России 22 августа отмечают День Государственного флага. История российского триколора началась четыре века назад. Сегодня бело-сине-красный флаг — это главный символ нашей страны. История появления государственного флага и открытки к празднику в материале на URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Челябинска Алексей Лошкин поздравил горожан с Днем Государственного флага РФ. Он напомнил о важном вкладе челябинцев в развитие страны и пожелал мирного неба. «Сегодня мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации — праздник, символизирующий единство нашей страны, ее богатое историческое наследие и величие. Наш город трудовой доблести сыграл важную роль в становлении современной России. В этот день желаю вам мирного неба над головой, семейного тепла, достатка и вдохновения», — отметил Лошкин в своем поздравлении. Бело-сине-красный флаг России объединяет всех граждан великой страны и является неотъемлемой частью важных событий в жизни государства. Помимо мирного неба Лошкин пожелал челябинцам жизни, полной успехов и добрых дел, где каждый чувствует себя частью большой семьи под названием Россия. В России 22 августа отмечают День Государственного флага. История российского триколора началась четыре века назад. Сегодня бело-сине-красный флаг — это главный символ нашей страны. История появления государственного флага и открытки к празднику в материале на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...