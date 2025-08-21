21 августа 2025

Вода в челябинских озерах остыла до +17 градусов

Предстоящие выходные будут теплые, но вода в озерах уже остыла
Вода в реках и озерах Челябинской области к концу августа остыла до +17,4 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра. 

«Температура воды на водоемах. 22 августа температура воды на реках и озерах Челябинской области составляет +17,4, + 19,2», — сообщают синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. 

Синоптики ранее пообещали челябинцам летнюю жару на предстоящие выходные. В воскресенье, 24 августа, в регионе потеплеет до +27 градусов, говорится в прогнозе «Гисметео». 

