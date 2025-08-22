В ХМАО автоперекупы избавляются от иномарок с большими скидками

В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели, которые занимаются перепродажей иномарок начали снижать цены. Причиной стал сниженный спрос на подержанные автомобили у покупателей. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими предпринимателями.
«На прошлой неделе продал трехлетнюю машину дешевле, чем покупал на 1,1 миллион. Просто потому что автомобиль стоял с октября. Оборота нет, а расходная часть есть. Поэтому вынуждены продавать в минус. Тоже самое делают другие игроки и просто физлица, которые продают свои машины», — рассказал журналисту агентства один из продавцов в Сургуте.
Аналогично цены на отдельные подержанные иномарки в Югре снижают и автодилеры. Чаще всего серьезные скидки делают также на застоявшиеся машины. «Просто уменьшаем стоимость, иногда уходим в себестоимость, а иногда и в минус. Допустим приняли автомобиль за два миллиона, выставили его за 2,2 миллиона, а сейчас потребовалось срочно два миллиона. То теоретически дилер может продать его за 1,8 миллиона», — пояснила в разговоре с URA.RU владелица автосалона из Нижневартовска Элеонора Адливанкина.
Подержанные автомобили в регионе дешевеют четвертый месяц подряд, считают аналитики Центробанка. К этому привели дорогие кредиты, которые автомобилисты стали брать реже. Причем вместе с этим стали дешеветь и новые иномарки.
«Предложение сохраняется избыточным за счет высоких складских остатков и роста импорта. В этих условиях автодилеры прибегают к прямым скидкам для стимулирования продаж. Дополнительно на снижение цен повлияло укрепление рубля в предыдущие месяцы», — говорится в исследовании ЦБ, которое есть в распоряжении агентства.
Ранее URA.RU рассказывало, что на фоне снижения спроса на подержанные авто владельцам приходится снижать цены. С начала 2025 года средняя стоимость подержанных иномарок, по данным «Авито», упала более чем на 10%. Больше снизились цены на Mercedes и Kia.
